Avión de carga de Boeing aterriza de emergencia en Miami tras incendio en un motor

Un avión de carga aterrizó de emergencia la noche del jueves en el Aeropuerto Internacional de Miami luego de experimentar problemas en uno de sus motores y aparentemente incendiarse en el aire, según confirmó la propia aerolínea Atlas Air.

"Podemos confirmar que el vuelo 5Y095, un avión de carga, aterrizó de manera segura después de experimentar un mal funcionamiento del motor poco después de su salida del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)", señaló un vocero de Atlas Air .

Si bien la compañía no indicó el tipo de avión, los datos recopilados por FlightAware, una empresa de seguimiento de vuelos, indican que se trataba de un Boeing 747-8 con destino a Puerto Rico.

A bordo del avión de carga iban cinco personas, ninguna resultó herida.

En imágenes compartidas en Instagram por Only In Dade se ve a una aeronave en el cielo con aparente fuego en uno de sus motores. No se ha confirmado que las imágenes corresponden con la aeronave.

La aerolínea dijo que la tripulación siguió todos los procedimientos y regresó de manera segura al MIA.

“La seguridad es siempre nuestra principal prioridad y realizaremos una inspección exhaustiva para determinar la causa”, señaló Atlas Air.

El avión perdió una ventana y un trozo del fuselaje en pleno vuelo obligándolo a realizar aterrizó de emergencia. Todo quedó captado en video.

No se reportaron heridos por este incidente, el cual se da en momentos en que la compañía Boeing enfrenta serios cuestionamientos luego de que un avión comercial de Alaska Airlines sufriera un emergencia a más de 16,000 pies de altura.

Varias partes del avión de Alaska Airlines explotaron y se desprendieran en pleno el pasado 5 de enero, incidente que obligó al piloto a aterrizar de emergencia en Portland, Oregon.

Después del incidente, La Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la inmovilización temporal de ciertos aviones Boeing 737 MAX 9 operados por aerolíneas estadounidenses o en territorio estadounidense luego del incidente a bordo de un vuelo de Alaska Airlines.