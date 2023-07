Este dinero puede ser tuyo y no lo sabes: te explicamos cómo reclamarlo

A nadie le caería mal un dinero extra, especialmente si no sabíamos que lo teníamos, pero que está esperando en las arcas del gobierno a ser reclamado por sus dueños.

Si alguna vez escuchaste hablar de "dinero no reclamado", tranquilízate, no se trata de una estafa. Es dinero real y hay millones esperando a ser reclamados.

¿Sabes cómo? En muchas ocasiones has abierto una cuenta bancaria que nunca más volviste a usar o cerraste y tenían un pequeño saldo, o te pidieron un depósito en una compañía de electricidad o celulares o a lo mejor alguna vez, sin saberlo, pagaste de más en un recibo de agua.

O, por ejemplo, tal vez un exempleador, o una compañía de seguros te envió un cheque a tu antigua dirección y este se perdió en el correo.

CÓMO SABER SI TIENES DINERO SIN RECLAMAR

La gran pregunta es, ¿cómo saber si tengo dinero que no he reclamado? Aunque no existe una base de datos gubernamental única, hay varias formas de averiguarlo.

Lo primero que debes saber es que no tienes que pagarle a nadie para averiguarlo. Si alguien te pide dinero, podría tratarse de una estafa. Basta con tener un computador y listo.

Comienza visitando usa.gov/unclaimed-money, en donde puede encontrar una lista de todos los lugares donde podrías tener dinero y una lista de sitios de buena reputación donde puedes ingresar tu información personal para obtener más información.

POR ESTADO

¿Por qué el estado en el que vivo o en los que he vivido antes pueden tener dinero mío? Este puede provenir de cuentas bancarias, pólizas de seguro y del gobierno estatal, entre otros.

Es común tener dinero no reclamado en más de un lugar, especialmente si se ha mudado. Cada estado tiene una base de datos y, por ley, intenta devolverlo a sus propietarios legítimos.

Utiliza los sitios web oficiales del gobierno estatal para realizar búsquedas gratuitas a través de la oficina de dinero no reclamad del estado en el que resides o residiste en el pasado.

La mayoría de los estados participan en MissingMoney.com, un sitio web gratuito, desde el cual puede buscar propiedades no reclamadas en las bases de datos de los estados participantes. Esta página mostrará los estados en los que hay una coincidencia y proporcionará información y enlaces a los sitios web oficiales del gobierno para comenzar el proceso de reclamación.

DE ACTUALES O ANTERIORES EMPLEADORES

Puede que tengas salarios que tus antiguos empleadores o tu trabajo actual que no te hayan pagado. Para saberlo, puedes averiguarlo en esta base de datos del Departamento de Trabajo.

También puedes tener pensiones de antiguos empleadores sin reclamar. Puedes averiguarlo en la Corporación para Garantizar los Beneficios de las Pensiones (PBGC, por sus siglas en inglés).

DE REEMBOLSOS DE IMPUESTOS

Si no has recibido tu reembolso de impuestos, puedes utilizar la herramienta de búsqueda ¿Dónde está mi reembolso? del Servicios de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

DE BANCOS QUE CERRARON O QUEBRARON

Si tuviste cuentas en bancos que cerraron o quebraron y tienes dinero que era tuyo, puedes averiguarlo en la bae de datos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, sigla en inglés).

Y si buscas dinero en cooperativas de ahorro y crédito, puedes encontrar encuentre depósitos no reclamados de cooperativas cerradas.

DE DINERO NO RECLAMADO DE SEGUROS Fondos del seguro de vida del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos (VA, sigla en inglés): busque en la base de datos del VA (en inglés) los fondos del seguro no reclamados. Reembolsos de seguros de la FHA: si tuvo una hipoteca asegurada por la FHA, busque en la base de datos en inglés del Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano (HUD, sigla en inglés) para averiguar si tiene derecho a un reembolso.

DE BONOS DE AHORRO

Puedes utilizar TreasuryHunt.gov para encontrar bonos de ahorro, ya sea porque no recibió su pago del Departamento del Tesoro o porque los bonos dejaron de ganar intereses.

¿Necesitas averiguar cómo reemplazar un bono de ahorro perdido o destruido? Entérate aquí.

DE QUIEBRAS

Puedes usar el Localizador de Fondos no Reclamados de los Tribunales de Estados Unidos para buscar dinero que si tu o tu empresa se han declarado en bancarrota.

