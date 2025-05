Trump llamará a Putin y Zelenskyy el lunes para discutir un posible alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que planea hablar por teléfono el lunes con su homólogo ruso Vladimir Putin, así como con el presidente de Ucrania y con aliados de la OTAN, sobre el fin de lo que llamó un “baño de sangre” en Ucrania.

“Esperemos que sea un día productivo, que se logre un cese del fuego y que esta guerra tan violenta, una guerra que nunca debió ocurrir, llegue a su fin”, escribió Trump en una publicación en su sitio de redes sociales Truth Social.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo Houston. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Los comentarios de Trump se produjeron menos de un día después de que las primeras negociaciones directas entre Moscú y Kiev en años no lograran un cese del fuego. Putin había rechazado la oferta del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy de reunirse cara a cara en Turquía después de que él mismo propusiera negociaciones en Estambul “sin condiciones previas” como alternativa al “cese del fuego total e incondicional” instado por Ucrania y sus aliados occidentales, incluido Estados Unidos.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

En tanto, un dron ruso alcanzó un autobús que evacuaba a civiles de una zona próxima al frente en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, el sábado más temprano, y causó la muerte de nueve personas, según funcionarios ucranianos, horas después de que las delegaciones rusas y ucranianas abandonaran Estambul tras acordar un gran intercambio de prisioneros de guerra.

Los bombardeos no paran

Otra siete personas resultaron heridas en el ataque en Bilopillia, una ciudad a 6 millas de la frontera con Rusia, tres de ellas de gravedad, señalaron el gobernador, Oleh Hryhorov, y la policía nacional ucraniana. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente los reportes y no hubo comentarios inmediatos de Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, calificó el ataque de "asesinato deliberado de civiles" y, en un mensaje en la aplicación de mensajería Telegram, agregó que “difícilmente los rusos podrían no darse cuenta de qué tipo de vehículo estaban atacando”.

El medio local Suspilne reportó que los pasajeros del autobús estaban siendo evacuados de la ciudad cuando se produjo el ataque. Las autoridades están trabajando para identificar a algunas de las víctimas, la mayoría de ellas mujeres ancianas. En Bilopillia se declaró luto oficial hasta el lunes.

Zelenskyy lamentó la oportunidad perdida de las conversaciones de paz del viernes al asegurar que "Ucrania lleva mucho tiempo proponiendo esto: un alto el fuego total e incondicional para salvar vidas".

"Rusia solo conserva la capacidad de seguir matando", agregó Zelenskyy.

Este jueves rescatistas seguían buscando sobrevivientes entre los escombros.

El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, dijo que estaba “horrorizado” por el ataque. “Si Putin habla en serio sobre la paz, Rusia debe acordar un cese del fuego total e inmediato, como lo ha hecho Ucrania”, publicó en X.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas atacaron una zona militar en la región de Sumy el sábado por la mañana, a 31 millas al sureste de Bilopillia, y no mencionó ningún otro ataque en la zona.

Según un centro de estudios con sede en Washington, las fuerzas ucranianas han estado avanzando lentamente hacia territorio ruso en la región de Kursk, justo al norte de Bilopillia.

Rusia afirmó el mes pasado que sus fuerzas recuperaron por completo el control de Kursk, casi nueve meses después de una incursión relámpago de Kiev que capturó más de 100 asentamientos y prometía dar a Ucrania una ventaja en posibles negociaciones con el Kremlin. Funcionarios ucranianos apuntaron que los combates en Kursk continúan.

Los bombardeos, aviones no tripulados y ataques aéreos rusos, mataron al menos a cinco civiles más el viernes y durante la madrugada en las regiones de Donetsk, Járkiv y Jersón, según funcionarios locales. Las fuerzas rusas dispararon 62 drones durante la noche, informó la fuerza aérea de Ucrania. De ellos, 36 fueron derribados y otros seis se desviaron de su curso, probablemente debido a interferencias electrónicas.

¿Repercusiones en los esfuerzos de paz?

Las negociaciones celebradas en Estambul el viernes terminaron después de menos de dos horas sin un acuerdo de cese del fuego, aunque ambas partes acordaron intercambiar 1,000 prisioneros de guerra por bando, según los jefes de ambas delegaciones, en lo que sería su mayor canje de este tipo. El jefe de inteligencia de Ucrania, Kyrylo Budanov, dijo en la televisión ucraniana el sábado que el intercambio podría ocurrir tan pronto como la próxima semana.

Pero el Kremlin ha rechazado una propuesta de Ucrania y sus aliados occidentales para un cese del fuego temporal como primer paso hacia un acuerdo de paz.

Zelenskyy dijo que había discutido el resultado de las conversaciones con Trump y los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido y Polonia. En una publicación en X desde una reunión de líderes europeos en Albania el viernes, pidió "sanciones severas" contra el Kremlin si rechaza "un cese del fuego completo e incondicional y el fin de los asesinatos".

El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, un asesor de Putin, dijo que ambas partes también acordaron proporcionar propuestas detalladas de alto el fuego, y que Ucrania pidió la reunión de jefes de Estado, que Rusia tomó en consideración.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, mantuvo abierta el sábado la posibilidad de un diálogo entre Putin y Zelenskyy, siempre y cuando el canje de prisioneros acordado se lleve a cabo y las delegaciones alcancen "acuerdos" adicionales no especificados.

Peskov dijo también a los periodistas que Moscú le presentará a Kiev una lista de condiciones para un alto el fuego, pero no ofreció plazos ni concretó qué debe suceder antes de que los dos presidentes puedan reunirse.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.