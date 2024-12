Un peligroso ingrediente que está en dulces y bebidas podría ser prohibido en EEUU

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) podría finalmente tomar medidas para prohibir el colorante rojo artificial, el cual se encuentra en bebidas, refrigerios, cereales y dulces.

En la reunión del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado celebrada el jueves, Jim Jones, comisionado adjunto de la FDA para alimentos humanos, dijo que ha pasado más de una década desde que se reevaluó la seguridad del colorante sintético Rojo Nº 40.

"Con el Rojo 3, tenemos una petición ante nosotros para revocar la autorización de la junta, y tenemos la esperanza de que en las próximas semanas podamos actuar en consecuencia", dijo.

Frank Pallone Jr., DN.J., miembro de mayor rango del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, también instó a la FDA a prohibir el Rojo N.° 3, que está hecho a partir de petróleo y le da a los alimentos y bebidas un color cereza brillante.

“En plena temporada de fiestas, en la que abundan los dulces, resulta alarmante que esta sustancia química siga escondida en los alimentos que comemos nosotros y nuestros hijos”, escribió Pallone en una carta a la agencia. “Si bien las empresas alimentarias deben asegurarse de que los alimentos que comercializan sean seguros, también están obligadas a garantizar que sus productos cumplan con los estándares de la FDA. Esto significa que miles de productos que contienen esta sustancia química pueden permanecer en el mercado”.

La postura del futuro gobierno de Trump

Robert F. Kennedy Jr., elegido por el presidente electo Donald Trump para secretario de Salud, afirmó que los colorantes alimentarios causan cáncer, pero no dijo qué haría si fuera confirmado en el puesto del Gabinete (si es que haría algo) sobre los colorantes alimentarios artificiales en los alimentos estadounidenses.

“Hay algunos departamentos, como los de nutrición de la FDA, que tienen que desaparecer porque no están haciendo su trabajo y no están protegiendo a nuestros niños”, dijo Kennedy a NBC News en noviembre.

La FDA regula más de tres cuartas partes del suministro de alimentos de los Estados Unidos.

Todos los colorantes deben ser aprobados por la FDA antes de ser utilizados en alimentos que se venden en EEUU Hay 36 colorantes aprobados por la FDA, nueve de los cuales son colorantes sintéticos. Esto incluye los dos colorantes rojos que enfrentan el escrutinio federal.

Algunos de los mismos colorantes que se utilizan en los alimentos también se utilizan en los medicamentos farmacéuticos, pero los colorantes se aprueban por separado para cada uso. En 1990, la FDA prohibió el Rojo Nº 3, también conocido como eritrosina, en los cosméticos y los medicamentos tópicos en virtud de la Cláusula Delaney, porque se demostró que la sustancia química era cancerígena en dosis altas en pruebas con ratas de laboratorio.

"No creemos que exista un riesgo para los humanos", dijo Jones de la FDA.

Algunos de los colorantes permitidos en los alimentos en Estados Unidos están prohibidos o requieren una etiqueta de advertencia en otros países. La Unión Europea exige una etiqueta de advertencia en los productos que contienen tres colorantes alimentarios artificiales aprobados en Estados Unidos:

Amarillo No. 5, también conocido como tartrazina.

Rojo Nº 40, también llamado E129 o Rojo Allura AC.

Amarillo nº 6, llamado amarillo ocaso o E110.

La etiqueta requerida advierte que el aditivo “puede tener un efecto adverso sobre la actividad y la atención de los niños”.

“Existe algo llamado principio de precaución, que básicamente es la idea de que es mejor prevenir que curar”, dijo Jerold Mande, profesor adjunto de nutrición en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, quien también es ex asesor principal de la FDA y ex subsecretario adjunto de seguridad alimentaria en el Departamento de Agricultura. “Estados Unidos lo lleva como una insignia de honor el no adherirse a él”.

Otros países no quieren correr riesgos, incluso si los datos sobre los daños potenciales no son concluyentes, afirmó.

“Estos colorantes alimentarios sólo cumplen una función en los alimentos: hacerlos lucir bonitos para que usted y yo queramos comprarlos; es una herramienta de marketing”, dijo Thomas Galligan, científico principal de aditivos y suplementos alimentarios en el Centro para la Ciencia en el Interés Público.

Lo que dice la ciencia sobre los colorantes alimentarios artificiales

Algunos expertos y grupos de defensa del consumidor argumentan que hay suficiente evidencia que muestra que algunos colorantes pueden causar daño, particularmente en niños, para justificar una prohibición, pero la FDA sostiene que sus colorantes alimentarios artificiales aprobados son seguros cuando se usan de acuerdo con las recomendaciones de la agencia.

En 2011, un comité asesor de la FDA realizó una revisión del posible vínculo entre los colorantes alimentarios artificiales y la hiperactividad y determinó que “no se ha establecido una relación causal entre la exposición a los colorantes y la hiperactividad en los niños de la población general”. La agencia volvió a tratar el tema en 2019 y mantuvo su postura. Tanto las agencias reguladoras como los científicos han llegado a conclusiones contradictorias sobre lo que han descubierto las investigaciones.

“Lo más preocupante es que hacemos muy poco estudio científico para entender los daños”, dijo Mande, refiriéndose a la investigación financiada por el gobierno de Estados Unidos.

En una revisión de estudios sobre colorantes alimentarios artificiales y síntomas de TDAH realizada en 2012, que incluía la investigación presentada a la FDA en 2011, los investigadores concluyeron que los colorantes alimentarios artificiales “no son una causa principal del TDAH, pero pueden contribuir significativamente a algunos casos y, en algunos casos, pueden empujar de manera aditiva a un joven por encima del umbral de diagnóstico”.

Los investigadores también dijeron que tres estudios históricos controlados con placebo realizados en niños en el Reino Unido, que se han citado como razón para prohibir o restringir el uso de colorantes artificiales, "apenas fueron suficientes para detectar los efectos estadísticamente pequeños pero clínicamente importantes observados".

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria también concluyó en 2008 que los resultados mostraban “una falta de consistencia”.

Más de una década después, los funcionarios completaron la Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de la Oficina de California , una revisión de 2021 de todas las investigaciones disponibles que estudiaron si los colorantes alimentarios artificiales pueden tener un efecto en la salud humana. La conclusión: "El consumo de colorantes alimentarios sintéticos puede provocar hiperactividad y otros problemas neuroconductuales en algunos niños, y los niños varían en su sensibilidad a los colorantes alimentarios sintéticos".

“La evidencia actual muestra de manera bastante concluyente que cuando algunos niños comen estos colorantes, experimentan efectos en el sistema nervioso que se parecen al TDAH”, afirmó Galligan. “Hay 27 ensayos clínicos en humanos que demuestran que estos colorantes, de hecho, dañan el comportamiento de los niños”.

Estados que ya prohíben los colorantes alimentarios artificiales

Los estados ya están presionando a los fabricantes para que eliminen los colorantes artificiales de los alimentos y las bebidas. En el último año, tres estados han presentado o aprobado leyes que prohíben determinados colorantes.

En octubre de 2023, los legisladores aprobaron la Ley de Seguridad Alimentaria Escolar de California . La ley prohibirá seis de los nueve colorantes alimentarios artificiales aprobados por la FDA (rojo n.° 40, amarillo n.° 5, amarillo n.° 6, azul n.° 1, azul n.° 2 y verde n.° 3) en los alimentos y bebidas de las escuelas públicas para 2027.

En abril, los legisladores de Illinois presentaron una legislación que prohibiría el Red No. 3 en el estado a partir de 2028.

Los legisladores de Nueva York presentaron un proyecto de ley en febrero que prohibiría el Red No. 3 en alimentos y bebidas en el estado a partir de 2026.

Las medidas, particularmente en California, podrían empujar a los fabricantes de alimentos a eliminar los colorantes de los alimentos en todo el país, dijo Mande.

“Estos colorantes alimentarios son cosas que muchos países ya no permiten. Una cosa es producir alimentos diferentes para distintos países, pero hacerlo para distintos estados es imposible”, afirmó.

Algunos fabricantes de alimentos ya han eliminado los colorantes artificiales de sus productos.

Tras años de presión por parte del público, Kraft eliminó voluntariamente los colorantes sintéticos de sus macarrones con queso en 2015, reemplazando el Amarillo Nº 5 y el Amarillo Nº 6 por colorantes naturales. Ese mismo año, Nestlé eliminó el Rojo Nº 40 y el Amarillo Nº 5 de más de 250 productos, incluidas las barras de chocolate.

Una prohibición a nivel federal sería relativamente sencilla, dijo Galligan del Centro para la Ciencia en el Interés Público: “Sólo tienen que tomar la decisión de que ya no cumple con el estándar de seguridad y emitir una decisión de que ya no está permitido en los alimentos”.

Un portavoz de la FDA dijo a NBC News que ha revisado los estudios citados por los legisladores de California en la Ley de Seguridad Alimentaria Escolar de California.

“La totalidad de la evidencia científica muestra que la mayoría de los niños no tienen efectos adversos al consumir alimentos que contienen colorantes, pero algunas evidencias sugieren que ciertos niños pueden ser sensibles a ellos”, dijo el portavoz en un correo electrónico.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por NBC News. Para leer la nota original, haz clic aquí.