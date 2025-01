EEUU libera 11 presos de Guantánamo: estuvieron detenidos 20 años sin enfrentar cargos

Once yemeníes que habían permanecido detenidos en la base naval de Bahía de Guantánamo durante más de dos décadas sin que se les presentaran cargos fueron trasladados a Omán, anunció el Pentágono el lunes.

El traslado representa el intento más reciente y de mayor magnitud por parte del gobierno federal para sacar de Guantánamo a los detenidos restantes que nunca fueron acusados de ningún delito.

Con las excarcelaciones más recientes, solo 15 personas permanecen detenidas en Guantánamo. Es la cifra más baja desde 2002, cuando el gobierno del presidente George W. Bush transformó a la base naval en una cárcel para hombres, en su mayoría musulmanes, que habían sido detenidos en distintas partes del mundo como parte de lo que Estados Unidos calificó como su “guerra contra el terrorismo”. Las invasiones estadounidenses en Afganistán e Irak y las operaciones militares y encubiertas en otros lugares se produjeron después de los ataques de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001.

Entre los hombres que forman parte del traslado más reciente estaba Shaqawi al Hajj, quien realizó repetidas huelgas de hambre y hospitalizaciones en Guantánamo en protesta por sus 21 años en prisión, precedidos por dos años de detención y tortura bajo custodia de la CIA, según el Centro para los Derechos Constitucionales, con sede en Estados Unidos.

Grupos defensores de derechos humanos y algunos legisladores han intentado presionar al gobierno de Estados Unidos para que cierre el centro de detención de Guantánamo o, en su defecto, libere a todos aquellos detenidos que nunca fueron acusados de un crimen. En su punto de mayor actividad, Guantánamo albergó a unos 800 detenidos.

El gobierno de Biden y sus predecesores señalaron que realizaban labores para encontrar países adecuados dispuestos a recibir a esos detenidos que nunca fueron acusados. Muchos de los que quedaron en Guantánamo eran oriundos de Yemen, un país dividido por la guerra y bajo control de los hutíes, aliados de Irán.

El sultanato de Omán, en el extremo oriental de la península arábiga, no reconoció haber recibido a los prisioneros a principios del martes. Los funcionarios del país no respondieron a las preguntas de The Associated Press.

El aliado clave de Occidente ha acogido a unos 30 prisioneros en el pasado desde la fundación de la prisión. Sin embargo, esos prisioneros han sido liberados posteriormente en circunstancias no explicadas por Omán. Dos afganos que estuvieron detenidos por Omán regresaron en febrero a Afganistán, ahora controlada por los talibanes. Un yemení murió en Omán después de que se le informara que él y otros 27 serían repatriados a Yemen, dijo el grupo activista británico CAGE International.

“Ante las escasas opciones, 26 de los hombres y sus familias regresaron a Yemen después de ser presionados por el gobierno de Omán, que ofreció a cada uno $70,000 como compensación”, dijo el grupo. En un primer momento no quedó inmediatamente claro qué sucedió con el 27mo prisionero.

Luego del traslado anunciado el lunes, aún quedan en Guantánamo seis hombres que nunca han sido acusados de algún delito, así como dos reclusos condenados y sentenciados, y otros siete acusados de participar en los ataques de 2001, el bombardeo al USS Cole de 2000 y los atentados en Bali en 2002.

