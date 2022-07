Tragedia familiar: menor mata a sus tres hermanos y luego se quita la vida, según la policía

Cuatro niños murieron en Alaska después de que aparentemente un niño de 15 años disparara a tres de sus hermanos antes de quitarse la vida, dijeron policías estatales a los medios locales.

La policía estatal de Alaska recibió un informe de un tiroteo en la subdivisión de Skyridge Drive, al norte de Fairbanks, justo antes de las 4:20 p.m. El martes, informó KTUU, afiliada de NBC, con sede en Anchorage, Alaska.

Las autoridades encontraron a cuatro niños muertos por aparentes heridas de bala en una residencia.

Los policías dijeron que se creía que el menor de 15 años disparó a tres de sus hermanos, de 5, 8 y 17 años, antes de dispararse a sí mismo, informaron KTUU y The Associated Press. Otros tres hermanos en el hogar, todos menores de 7 años, no resultaron heridos, dijeron.

Los policías dijeron que los padres de los niños no estaban en casa cuando ocurrió la tragedia, según ambos medios.

Tim DeSpain, portavoz de la Policía Estatal de Alaska, dijo que las autoridades todavía están investigando cualquier motivo potencial detrás del incidente mortal, informó AP.

DeSpain dijo que el arma era "familiar, pero más allá de eso, todo sigue siendo parte de la investigación en curso”. No pudo decir si el joven de 15 años había tenido alguna interacción previa con la policía, y también dijo que eso sería parte de la investigación.