A batazos: captan en video brutal golpiza contra empresario hispano en Miami

El dueño de un negocio de Miami cuenta que estaba en el estacionamiento, a las afueras de su negocio, esperando que un Uber lo recogiera para llevarlo a ver un juego de los Miami Heat cuando de improviso fue asaltado con violencia.

El incidente que quedó captado en cámara de vigilancia deja ver a un hombre, vistiendo una capucha negra que ingresa por la parte de atrás del parqueadero y se le acerca a la víctima, Alex Montañez, a quien le pregunta su nombre y de inmediato comenzó a atacarlo.

La golpiza que recibió la tarde del lunes 8 de mayo fue con un bate de metal y quedó registrada en video. “Yo estoy en el teléfono, llega una persona con un bate y me pregunta mi nombre … en un segundo el tipo me ataca, me dio 10 veces con el bate".

En las imágenes se observa cómo el hombre es golpeado con crueldad y aunque la víctima intentó huir su agresor lo reduce tirándolo al piso y dándole aproximadamente 10 batazos más.

“Yo no quería que este fuera el final del cuento mío, yo tengo familia, tengo esposa, hijos”, rememora Montañez.

A raíz de los golpes, Alex terminó con una costilla fracturada, un hombro dislocado y contusiones por casi todo el cuerpo, por lo que estuvo en el hospital por 3 días.

De su agresor, asegura, no tiene la menor idea de quien era. La víctima cuenta que no le debe nada a nadie y que no tiene idea alguna de quien fue el hombre que lo golpeó. “Quien va a venir a atacar donde está el correo, con la luz del día, yo creo que fue mandado”.

Alex mencionó que tiene un récord criminal después de haber estado en la cárcel desde el 2009 hasta el 2013, pero no cree que esto tenga algo que que ver con el reciente ataque.

“No puede ser algo que yo hice en el pasado que puede volver ahora con Karma. No se de donde viene pero casi pierdo mi vida”, confiesa el hombre.

Actualmente, Alex es dueño de un lote que está muy cerca del Downtown de Miami donde tiene su negocio de comidas. “Mi familia me dice que por qué no vendo los negocios que esto puede volver a pasar”.

Aunque revela que ahora no tiene miedo pero que si está prevenido y por eso ahora cuenta con seguridad privada las 24 horas del día.

El responsable del ataque con el bate todavía no ha sido capturado y por ahora estamos esperando declaraciones por parte de la policía.