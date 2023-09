El senador Bob Menéndez comparece ante juez federal por cargos de corrupción

El senador de Nueva Jersey Bob Menéndez comparecerá el miércoles ante un juez federal en Nueva York para responder formalmente a los cargos de corrupción contra él y su esposa por presuntamente utilizar su influencia para embolsarse cientos de miles de dólares en sobornos.

Está previsto que Menéndez, su esposa Nadine, y dos coacusados sean procesados por la mañana. Un tercer coacusado fue procesado el martes y se declaró no culpable.

Desde que se reveló la acusación el viernes, Menéndez ha negado repetidamente haber actuado mal y se espera que se declare no culpable. Pero se enfrenta a una avalancha de pedidos de dimisión por parte de sus colegas demócratas en el Senado y a nivel local en Nueva Jersey. Hasta el martes por la noche, dos docenas de sus colegas demócratas en el Senado habían pedido que dimitiera.

Entre esos se encuentra el senador de Nueva Jersey Cory Booker, quien el martes pidió la renuncia de Menéndez. En un comunicado, Booker resaltó su respeto al trabajo que ha realizado el senador Menéndez como servidor público al decir "he sido testigo de su extraordinario trabajo y su ilimitada ética de trabajo". Sin embargo, resaltó que la nueva acusación federal "contiene impactantes acusaciones de corrupción y detalles específicos e inquietantes de irregularidades" que la han parecido "difícil de conciliar con la persona que conozco".

Al dar estas palabras, Booker, considerado también uno de los senadores demócratas sobresalientes de Nueva Jersey, dijo que aunque el senador Menéndez tiene derecho de demostrar su no culpabilidad, su renuncia es importante por respeto a los que lo siguen y no hacerlo es "un error".

“Mientras el senador Menéndez se prepara para montar su defensa legal, ha declarado que no renunciará. El senador Menéndez afirma ferozmente su inocencia y, por lo tanto, es comprensible que crea que renunciar es evidentemente injusto. Pero creo que esto es un error", dijo el senador Booker. “Renunciar no es una admisión de culpa sino un reconocimiento de que ocupar un cargo público a menudo exige enormes sacrificios con un gran costo personal. El senador Menéndez ha hecho estos sacrificios en el pasado para servir. Y en este caso deberá volver a hacerlo. Creo que renunciar es lo mejor para aquellos a quienes el senador Menéndez ha servido toda su vida”.

Booker agregó que no le sorprende que Menéndez esté montando una "defensa vigorosa", pero señaló que los funcionarios públicos deben cumplir con estándares más altos.

OTROS LLAMADOS DE RENUNCIA

Entre otros funcionarios que han pedido la renuncia de Menéndez se encuentra el gobernador Phil Muprhy, quien el viernes describió las acusaciones como "inquietantes" y aunque respeta el proceso para que demuestre que no es culpable pidio su renuncia.

"Sin embargo, los hechos alegados son tan graves que comprometen la capacidad del senador Menéndez de representar efectivamente al pueblo de nuestro estado. Por lo tanto, hago un llamado a su dimisión inmediata", dijo el gobernador.

Otros llamados para que renunciara provinieron de los representantes de Nueva Jersey, Bill Pascrell, Andy Kim y Mikie Sherrill, la senadora Kirsten Gillibrand, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, entre otros.

Menéndez se mostró desafiante en respuesta a los llamados para que dejara el cargo y dijo en un comunicado el viernes por la noche: "No me voy a ninguna parte".

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que Menéndez renunciaría como presidente del panel de Relaciones Exteriores “hasta que el asunto se haya resuelto”, según las reglas del grupo demócrata del Senado, pero Schumer no llegó a pedirle que renunciara.

“Bob Menéndez ha sido un servidor público dedicado y siempre está luchando duro por la gente de Nueva Jersey. Tiene derecho al debido proceso y a un juicio justo", dijo el líder demócrata Schumer en un comunicado enviado por correo electrónico.

Menéndez acusó a los fiscales de tergiversar “el trabajo normal de una oficina del Congreso” y dijo que no permitiría que su trabajo en el Senado se distrajera con “acusaciones infundadas”.

QUÉ HA DICHO EL SENADOR BOB MENÉNDEZ

Tres días después de que el senador Bob Menéndez y su esposa fueran acusados de cargos federales de soborno, el asediado legislador de Nueva Jersey hizo sus primeros comentarios al público el lunes, manteniéndose desafiante e insistió en que permanecerá en su cargo. Sin embargo, no abordó explícitamente si se postularía para la reelección en 2024.

El demócrata dio sus palabras el lunes en la mañana desde Hudson County Community College en la ciudad de Union City, Nueva Jersey. En esta ciudad, el senador inició su carrera política como alcalde en 1986.

"Reconozco la gravedad de este momento y que está será mi mayor batalla hasta hoy en día, pero como he dicho a lo largo de todo este proceso, creo que cuando se presenten todos los hechos no solo seré exonerado, pero seguiré siendo el senador federal de Nueva Jersey", señaló durante la conferencia.

"Para aquellos que se han apresurado a juzgarme lo han hecho basado en conjunto limitado de hechos embarcados por la fiscalía, recuerden los fiscales a veces se equivocan, en lugar de esperar a que se den todos los hechos, otros me juzgan porque ven una oportunidad política. Todo lo que pido es hacer pausa y permitir que se presenten todos los hechos", agregó.

Durante la conferenica el senador también resaltó su historia como servidor público y lo que ha logrado durante 50 años en esta profesión. El demócrata elogió su historial de ser duro con Egipto en lo que respecta a violaciones y abusos de derechos humanos, así como lo que ha hecho para llevar dinero federal a su estado.

"El viernes el distrito sur de Nueva York presentó cargos en mi contra, estos cargos son serios, pero las alegaciones presentadas en contra de mi son solo eso, alegaciones. Cualquier persona que me haya conocido a lo largo de mis 50 años de servicio público saben que siempre he luchado por lo que es justo. Mi trabajo siempre se ha centrado en lo que aprendí de crecer como hijo de refugiados cubanos. He trabajado para lograr todos mis logros a pesar de lo que me han subestimado", dijo al empezar la conferencia.

Se fue sin responder preguntas y no respondió al grupo de periodistas que gritaban preguntas sobre los supuestos obsequios que recibió.

QUÉ DICE LA ACUSACIÓN

Esta acusación, la segunda en ocho años contra el senador de 69 años, alega una combinación ilegal de las obligaciones de Menéndez de promover las prioridades estadounidenses y su interés privado en cultivar relaciones con empresarios ricos.

La acusación formal alega que los investigadores federales encontraron más de $480,000 en efectivo escondidos en la casa de la pareja en Nueva Jersey, "gran parte de ellos metidos en sobres y escondidos en ropa, armarios y una caja fuerte".

Además, la acusación alega que la pareja también recibió “lingotes de oro, pagos de la hipoteca de una vivienda, compensación por un trabajo de baja o nula presentación, un vehículo de lujo y otros artículos de valor”, como joyas y equipos de ejercicio.

También están acusados tres empresarios, Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, que supuestamente pagaron los sobornos. Hana fue procesada el martes y se declaró no culpable. Se espera que Uribe y Daibes sean procesados el miércoles.

En una conferencia de prensa en la que anunció los cargos el viernes, Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que se encontraron huellas dactilares y ADN de Daibes en algunos de los sobres con dinero en efectivo en la casa de los Menéndez en Englewood Cliffs.

El senador contrató a Abbe Lowell, el mismo abogado que defiende a Hunter Biden contra sus cargos de impuestos y armas de fuego, para que lo represente en su caso de soborno federal, como informó por primera vez Law360 y confirmó un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Los fiscales estaban investigando si un empresario que enfrentó más de una docena de cargos de fraude bancario entregó lingotes de oro por valor de cientos de miles de dólares al senador principal del estado y su esposa. Los investigadores también buscaban conexiones y posibles obsequios que recibió de una empresa de carne halal que luego obtuvo un contrato gubernamental exclusivo en Egipto.

Dentro de la investigación quieren saber si Menéndez, un demócrata, se ofreció a contactar al Departamento de Justicia para tratar de ayudar a Fred Daibes, un promotor inmobiliario de Nueva Jersey y expresidente de un banco que fue acusado de delitos bancarios. Los funcionarios del FBI y de Investigación Criminal del IRS buscaban investigar si Daibes o sus asociados dieron lingotes de oro a la esposa del senador por un valor de hasta $400,000.

Una acusación anterior contra Menéndez derivada de diferentes acusaciones terminó en 2017 con un jurado estancado.

LO QUE REVELAN LAS ACUSACIONES

Las autoridades que registraron la casa de Menéndez el año pasado encontraron más de $100,000 en lingotes de oro, así como más de $480,000 en efectivo, gran parte escondidos en armarios, ropa y una caja fuerte, dijeron los fiscales.

Las fotos de la acusación muestran dinero en efectivo metido en sobres dentro de chaquetas que llevan el nombre de Menéndez. Los investigadores también dicen que encontraron una búsqueda en Google realizada por Menéndez sobre el valor de un “kilo de oro”, y el ADN de un hombre que, según los fiscales, lo sobornó con un sobre lleno de miles de dólares.

Una serie de acusaciones es que Menéndez interfirió directamente en investigaciones criminales, incluso presionando para que se instalara un fiscal federal en Nueva Jersey que creía que podría verse influenciado en un caso penal contra un empresario y socio del senador.

Los fiscales dicen que también intentó usar su posición de poder para intentar inmiscuirse en una investigación criminal separada de la Oficina del Fiscal general de Nueva Jersey.

Otras acusaciones incluyen acciones repetidas de Menéndez para beneficiar a Egipto a pesar de las dudas del Gobierno estadounidense sobre el historial de derechos humanos del país, que en los últimos años han llevado al Congreso a imponer restricciones a la ayuda. Sus esfuerzos incluyen escribir una carta a sus compañeros senadores animándolos a levantar la suspensión de $300 millones en ayuda a Egipto, uno de los principales receptores de apoyo del Gobierno de Estados Unidos, así como transmitir información no pública a funcionarios egipcios sobre cuestiones militares, dice la acusación.

Los nuevos cargos surgen tras una investigación de un año que examinó, entre otras cosas, cómo la empresa de Hana, IS EG Halal, pudo obtener la autorización exclusiva del Gobierno egipcio para certificar que la carne importada a ese país cumple con los requisitos dietéticos islámicos.

La designación sorprendió a los funcionarios agrícolas estadounidenses. Anteriormente, varias otras empresas habían estado realizando esa certificación, pero los funcionarios de agricultura egipcios las desestimaron en favor de IS EG Halal, que no tenía experiencia previa en el campo.

Los fiscales dicen que Menéndez luego presionó a un funcionario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para que dejara de oponerse a la empresa de Hana como única certificadora halal. La compañía de Hana fue utilizada para enviar pagos de sobornos a una empresa creada por la esposa de Menéndez llamada Strategic International Business Consultants, LLC, alegan los fiscales.

Los formularios de divulgación del Senado modificados por Menéndez en marzo de 2022 muestran que los activos de Nadine Menéndez incluían lingotes de oro valorados entre $100,000 y $250,000. Entre abril y junio de 2022, la pareja cobró al menos parte de sus tenencias de metales preciosos, según muestran los formularios, vendiendo lingotes de oro por valor de entre $200,000 y $400,000 dólares, mientras se quedó con al menos $250,000.

LOS TRES SUPUESTOS SOCIOS COMERCIALES

Los fiscales alegan que Menéndez y su esposa aceptaron cientos de miles de dólares en sobornos de tres socios comerciales, Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes. Usó su influencia para presionar para que se nominara a Philip Sellinger como fiscal federal porque creía que podía influir en Sellinger para proteger a Daibes, un viejo amigo y destacado desarrollador de Nueva Jersey que enfrentaba un proceso penal, dijeron.

Sellinger, que actualmente ocupa el cargo, no está acusado de ningún delito.

Daibes se declaró culpable el año pasado de fraude bancario y su sentencia está prevista para octubre. Su acuerdo de declaración de culpabilidad exige que cumpla únicamente la libertad condicional en ese caso.

La Casa Blanca se negó a comentar sobre la acusación, incluida la nominación de Sellinger por parte de Biden.

Las solicitudes de comentarios de los abogados de Daibes y Uribe no fueron respondidas de inmediato. Un portavoz de Hana, Steven Goldberg, dijo que la acusación aún estaba siendo revisada pero que los cargos parecían "no tener ningún mérito en absoluto".

En abril de 2020, poco después de reunirse con un funcionario egipcio, según alegan las autoridades, Menéndez presionó al entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, para que aumentara la participación estadounidense en las estancadas negociaciones que involucraban a Egipto, Etiopía y Sudán para construir una presa sobre el río Nilo, una política exterior clave para Egipto.

Por otra parte, después de que Menéndez llamó a un funcionario del Gobierno sobre una investigación de un asociado de Uribe, Uribe y Hana trabajaron para proporcionarle a la esposa del senador un Mercedes-Benz convertible.

La acusación dice que después de que se completó la transacción, Nadine Menéndez le envió un mensaje de texto a su esposo para decirle: "Felicitaciones mon amour de la vie, somos los orgullosos propietarios de un Mercedes 2019", con un emoji de corazón.

PREVIA ACUSACIÓN DE MENÉNDEZ

Menéndez parece ser el primer senador en ejercicio en la historia de Estados Unidos acusado de dos asuntos penales no relacionados, según la Oficina Histórica del Senado. Su juicio por cargos de que presionó a funcionarios del Gobierno para resolver un asunto que involucraba a un oftalmólogo de Florida, que lo había prodigado con obsequios y contribuciones de campaña, terminó con un jurado estancado.

Se enfrenta a la reelección el próximo año en un intento por extender su carrera de tres décadas en Washington DC mientras los demócratas tienen una estrecha mayoría en el Senado.

La primera vez que Menéndez fue acusado, lo habían acusado de usar su influencia política para presionar a funcionarios del Gobierno para que resolvieran una disputa de facturación de Medicare a favor de un amigo, el Dr. Salomon Melgen, obteniendo visas para las novias del médico y ayudando a proteger un contrato que el médico tuvo que proporcionar equipos de inspección portuaria a la República Dominicana.

Menéndez siempre ha mantenido que es no culpable, y los fiscales abandonaron el caso después de que un jurado llegara a un punto muerto en noviembre de 2017 por cargos que incluían soborno, fraude y conspiración, y un juez desestimó algunos cargos.

Hijo de inmigrantes cubanos, Menéndez ha ocupado cargos públicos ininterrumpidamente desde 1986, cuando fue elegido alcalde de Union City, Nueva Jersey. Fue legislador estatal y pasó 14 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En 2006, el gobernador Jon Corzine nombró a Menéndez para el puesto en el Senado que dejó vacante cuando asumió como gobernador.