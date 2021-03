En Texas: Lo que debes saber sobre la reapertura de salones de eventos y contratos

Dentro de la reapertura de los negocios en Texas, se encuentran los salones de fiesta que ya podrán nuevamente operar al 100% de su capacidad.

Todo parece regresar a la normalidad, pero no significa que no se deje de tomar precauciones, especialmente con tu salud y cuando vayas a hacer la contratación de algún servicio.

Perla Falcón, dueña de Kidz Party Palace, indicó que ya ha comenzado a recibir reservaciones para su establecimiento, pero sostuvo que está tomando precauciones ya que no se sabe lo que podría pasar en un futuro.

"Reservan y si hay un cambio por reglas de COVID o algo así, lo que pasa es que podemos cambiar su fecha para cualquier fecha que esté disponible. No hay devoluciones de dinero, solo podemos cambiar la fecha para cuando ellos quieran," explicó Falcón.

El Buró de Mejores Negocios (BBB, por sus siglas en inglés), recomendó revisar cualquier contrato antes de firmarlo.

"Si el contrato no dice nada de cancelaciones del evento por la pandemia o si el contrato no dice lo que le está diciendo la persona, mucho cuidado," advirtió Hilda Martínez, del BBB.

En dado caso que el negocio no cuente con un contrato o con una cláusula que espeficique las cancelaciones debido a la pandemia, Martínez dijo que "le preguntas al dueño por qué no está escrito lo que me estás diciendo. Si el dueño puede escribirlo, que lo firme y que sea él quien le de la garantía a esa persona que si le van a regresar el dinero o no les van a cobrar más en caso de que lo cancelen."

Además de leer detenidamente el contrato, Martínez agregó la importancia de cumplir con las medidas de salud que el negocio vaya a estar tomando.