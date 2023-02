Oficina gubernamental de Texas escribe carta a empleadas hispanas para que “sólo hablen inglés”

La prohibición de hablar cualquier otro idioma que no sea inglés en una oficina gubernamental en Texas, ha provocado el enojo e indignación de muchos en redes sociales.

Pero una empleada de la oficina de recaudación de impuestos del condado Erath, al suroeste de Dallas, ya renunció.

“La asesora de impuesto de la oficina me llamó y me entregó esta carta y me pidió que la firmara. Que hubo problemas porque hablamos en español en la oficina y que ella ya tenía autorización del abogado del condado”, dijo Verónica Cajamarca, exempleada de la oficina.

El comunicado oficial fue muy claro: ''El inglés debe hablarse todo el tiempo en el trabajo. El inglés es el idioma primario de la mayoria de empleados de esta oficina y en el sentido de facilitar un armonioso y eficiente ambiente de trabajo, todos los empleados debe hablar inglés, a excepción de limitadas circunstancias. Idiomas que no sean inglés, pueden ser usados unicamente para traducciones de clientes que no hablen inglés. De violar esta regla puede derivar en despido'', precisa la carta que todos los empleados de esta oficina recibieron.

Jennifer Carey, encargada de la oficina, declinó hacer comentarios a Telemundo 39. ''No puedo responde. Este asunto ha sido entregado a la oficina del fiscal del condado y a recursos humanos'', dijo en un correo electrónico.

Por su parte, Mari Cruz Serrano, otra empleada de la misma oficina, dijo que nunca les avisaron que había un problema por hablar en español, o que si algún otro empleado se haya sentido ofendido. ''A mi y a Verónica fuimos las únicas que recibimos esta carta''.

Para Cajamarca, todo esto ha sido una falta de respeto.

''Esto es como una cachetada, a mi me contrataron precisamente por se bilingüe... y aunque cambien la regla no regresaría a trabajar a ese lugar'', asegura.

El juez indicó en comunicación escrita que esto no es parte de las pólizas de la ciudad.

El incidente sucedió el pasado 7 de febrero, pero hasta este miércoles, 22 de febrero, el juez del condado Erath, Brandon J. Huckabee, envió un comunicado a Telemundo 39, dos días después que se reportó el caso.

"En primer lugar, quiero disculparme personalmente con la Sra. Cajamarca y la Sra. Serrano y con los ciudadanos que esto ha molestado con razón. Quiero ser muy claro, esta no es una política del condado de Erath, ni se encuentra en nuestro manual; no es una política actual utilizada en ninguna otra oficina del condado que yo sepa en este momento", dijo Huckabee.

Huckabee también agregó que su oficina se enteró del incidente después que se presentó la carta a las dos empleadas.

"Es de vital importancia que tengamos un profesional a tiempo completo para garantizar que nuestras políticas sean apropiadas y consistentes. Pudimos cubrir el puesto a fines de enero, pero desafortunadamente, no se contactó a recursos humanos sobre la implementación de esta política antes de presentarla a los empleados en la oficina de impuestos."

En el comunicado dijo que seguirá trabajando a diario para que las oficinas del condado Erath "sean un lugar donde todos se sientan cómodos y apoyados en su vida profesional y personal."

"No podemos cambiar el pasado y nunca afirmáremos ser una organización perfecta, pero espero que trabajemos todos los días para ser mejores y responsabilizarnos mutuamente cuando nos quedemos cortos," finalizó el comunicado.