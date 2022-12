Netflix tendrá un nuevo centro de producción que generará más de mil puestos de trabajo

What to Know Una antigua base militar en Nueva Jersey se está convirtiendo en el nuevo centro de producción de última generación para Netflix, anunció el gobernador Phil Murphy. El demócrata confirmó el miércoles que el gigante de la transmisión hará de Fort Monmouth su base en la costa este para el futuro.

NUEVA JERSEY -- Una antigua base militar en Nueva Jersey se está convirtiendo en el nuevo centro de producción de última generación para Netflix, anunció el gobernador Phil Murphy.

Murphy confirmó el miércoles que el gigante de la transmisión hará de Fort Monmouth su base en la costa este para el futuro, y se hará cargo de una propiedad que ha permanecido inactiva o desocupada durante más de una década. La decisión de abrir la nueva planta de producción en las instalaciones del condado de Monmouth generará más de 1,500 puestos de trabajo de producción permanentes en la zona, así como 3,500 puestos de trabajo en la construcción.

El gobernador agregó que Netflix planea invertir cerca de mil millones de dólares en la comunidad para desarrollar la parcela de tierra de 292 acres. Habrá 12 estudios de sonido entre los 500,000 pies cuadrados del nuevo desarrollo de Eatontown.

"Esta inversión transformadora servirá como piedra angular en nuestros esfuerzos por crear una industria próspera de la nada", dijo Murphy. "Como resultado de casi mil millones de dólares en gastos de producción de películas, Nueva Jersey consolidará aún más su estatus como líder nacional emergente en las industrias de la televisión y el cine. Además, la inversión directa sustancial de Netflix estimulará la creación de empleos y generará un ecosistema completamente nuevo de vivienda, hoteles y negocios y servicios auxiliares, trayendo consigo innumerables empleos adicionales e impulsando la economía regional".

La Primera Dama Tammy Murphy dijo que había sido una "máxima prioridad" de la administración construir la industria del cine y la televisión del estado, y dijo que la medida tendrá un impacto positivo y duradero en la comunidad.

Netflix no solo había estado compitiendo contra varias otras propuestas de remodelación, sino que la empresa también enfrentó la oposición de un grupo local. Un miembro del grupo llamado No 2 Netflix dijo que no estaban específicamente en contra de Netflix, solo temían que la comunidad se viera sujeta a promesas excesivas y entregas insuficientes de beneficios económicos. Dijeron que eso ha sucedido en otros pueblos cuando otras productoras cinematográficas intentan mudarse.

Murphy dijo que el campus del estudio de cine se completará en dos etapas, que llevará varios años terminar. Primero se construirán los 12 estudios de sonido, que van desde 15,000 pies cuadrados hasta 40,000. Además de los estudios de sonido, la instalación también contendrá viviendas residenciales, áreas administrativas, almacenes, talleres y más, dijo el estado.

Netflix pagará 55 millones de dólares por el terreno.