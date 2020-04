¿Esperando el cheque por desempleo? Podría tardar meses

Lo que debes saber: El histórico paquete de estímulo de $ 2.2 billones aprobado por el Congreso en marzo reforzó los beneficios por desempleo, aumentó los pagos semanales y amplió el grupo de trabajadores elegibles.

Una avalancha de reclamos ha abrumado a las oficinas estatales, dejando a muchas personas sin poder acceder al dinero.

Esos retrasos podrían dejar a algunos sin hogar y a otros sin sus medicamentos.

Sandra Speier se encuentra entre los millones de estadounidenses que han solicitado beneficios por desempleo en las últimas semanas.

Pero, un mes después, su solicitud aún está en el limbo.

La residente de Miami, madre soltera y entrenadora personal independiente, presentó una solicitud en línea para beneficios por desempleo el 23 de marzo. Desde entonces ha estado "pendiente" y aún no ha sido procesada por la oficina del estado.

Mientras tanto, exploró los préstamos a bajo interés para pequeñas empresas, como alternativa si persisten los retrasos por desempleo. Pero esas opciones tampoco le han ayudado con dinero en efectivo, debido a que los fondos federales se han retrasado o se han agotado.

"Estoy más que frustrada con lo que ha estado sucediendo", dijo Speier.

En un momento en que los estadounidenses están desesperados por obtener ayuda financiera, la historia de Speier muestra que muchos están en el limbo; a esto se le suma que el histórico paquete de estímulo de $ 2.2 billones no llega a muchos de sus destinatarios.

La ley amplió los beneficios de desempleo para los estadounidenses, al aumentar los pagos semanales, aumentar la duración del pago y extender los beneficios a grupos que anteriormente no eran elegibles, como los trabajadores independientes, temporales y/o contratistas.

Los beneficios están sujetos a impuestos, pero no están sujetos a los impuestos del Seguro Social y Medicare (7,65% en total) y, en muchos estados, no están sujetos a impuestos estatales y locales.

La Casa Blanca y el Congreso están muy cerca.

Los estados, que administran oficinas de desempleo, y juegan un papel vital en el desembolso de fondos, están experimentando un volumen de reclamos sin precedentes y están luchando por mantenerse al día con la demanda. Aproximadamente 22 millones de estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo en las cuatro semanas hasta el 11 de abril, según cifras corregidas del Departamento de Trabajo de EEUU.

"Es lo que los economistas llaman un problema de carga máxima ", dijo Stephen Wandner, economista laboral y miembro de la Academia Nacional de Seguros Sociales. "El sistema está sobrecargado", añadió.

Estos desafíos han obligado a algunos funcionarios estatales, como los de Florida, a sugerir que se descarguen y se envién por correo las solicitudes en papel. Eso podría ocasionar más demoras, y la pérdida de aplicaciones, dijo Wandner.

Algunos estados han tratado de mejorar su capacidad para manejar mejor el aumento, lo que ha aliviado parte de la acumulación inicial. Y el Congreso aprobó una legislación que asigna mil millones de dólares para ayudar a los estados a procesar los reclamos.

Pero la evidencia sugiere que las oficinas estatales todavía están luchando para lidiar con la avalancha de reclamos.

"Se tarda más de lo que normalmente llevaría procesar su reclamo de seguro de desempleo", dijo Anthony Stettner, miembro sénior de The Century Foundation. "Algunas personas ya han esperado más de un mes por su reclamo".

En Florida, por ejemplo, el sitio web de desempleo se bloquea continuamente y las líneas telefónicas están atascadas durante horas, según los usuarios.

Ohio dice que ni siquiera podrá comenzar a procesar reclamos de desempleo del grupo ampliado de trabajadores elegibles hasta mediados de mayo.

A algunas personas les ha llevado semanas incluso llenar su solicitud, dijo Raúl Martínez Jr., subdirector de personal de la representante demócrata de Florida, Donna Shalala. Algunos han podido aplicar pero no han recibido una respuesta en más de un mes, dijo.

Speier no espera que llegue un cheque de desempleo, y no sabe a dónde acudir.

El negocio de Speier, Precision Performance, propiedad de ella por más de dos décadas, ha sufrido enormemente como resultado de la pandemia de coronavirus. En la era del distanciamiento social y las órdenes de quedarse en casa, los clientes han dejado de reservar citas.

Un programa que podría haber ofrecido financiación provisional a través de préstamos perdonables, el Programa de Protección de Cheques de Pago, agotó su financiación en medio de la gran demanda de las pequeñas empresas.

Speier también solicitó ayuda financiera a través del programa de préstamos por desastre por lesiones económicas, que proporciona préstamos a bajo interés para pequeñas empresas e incluye hasta $10,000 en subsidios de emergencia. Pero, como muchos otros dueños de negocios, no ha recibido fondos o una respuesta de la SBA.

"No puedo trabajar debido a esta pandemia. No hay ayuda de nadie ”, dijo Speier en un mensaje de texto. “Ya no hay seguro de salud. Y quedaré sin hogar pronto”.

Más de 33,000 floridanos que solicitaron beneficios de desempleo después del 15 de marzo han comenzado a recibir sus pagos, según las cifras publicadas por el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida el 16 de abril. Eso es solo alrededor del 5% de las aproximadamente 648,000 personas que solicitaron entre el 21 de marzo y abril.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva el 16 de abril que elimina el requisito quincenal de que los solicitantes se registren en el portal de desempleo del estado y certifiquen que están buscando trabajo activamente, lo que, según dijo, debería aliviar el estrés del sistema.

"En última instancia, necesitamos que se pague a la gente", dijo DeSantis en una conferencia de prensa ese día.

Aún así, los retrasos están dejando a personas como Dawn Hormanski en situaciones precarias.

Hormanski fue despedida de su trabajo como cajera en una panadería en Amherst, Ohio, en marzo. Desde entonces, ha estado preocupada por cómo encontrar el dinero que necesita para sus medicamentos. La mujer de 75 años tiene asma y presión arterial alta, entre otras dolencias.

"Tengo 75 años", dijo Hormanski. "No iría a trabajar si no fuera necesario..."

"Si dejo de tomar esas drogas, mi presión arterial ssubirá", añadió la mujer.

A finales de marzo, Hormanski intentó solicitar el beneficio por desempleo en Ohio. "Fue absolutamente horrible", dijo, sobre el proceso. Llamó a la oficina estatal cinco veces, y cada vez fue interrumpida antes de poder hablar con alguien.

"Comienzan a decirte qué hacer y luego obtienes una fecha límite", dijo Hormanski. Tuvo más suerte en línea, pero han pasado tres semanas y todavía no está segura de que nadie haya visto su solicitud.

Bret Crow, director de comunicaciones del Departamento de Empleos y Servicios para la Familia de Ohio, dijo que "el problema, en pocas palabras, es el gran volumen".

En cuatro semanas, el estado ha recibido más reclamos que en los últimos dos años. Crow dijo que el departamento ha estado trabajando "todo el día" para optimizar su rendimiento, y sus sistemas en línea ahora tienen 20 veces la capacidad anterior. "Cada reclamo es importante para nosotros", dijo.

Hormanski dijo que entiende que hay muchas personas que presentan reclamos y que nadie estaba preparado para esta situación. "Pero es un poco difícil cuando escuchas a la gente decir:" Ya viene. Ya viene. "Bueno, también viene el verano", agregó. "Las personas deben saber que no son olvidadas".

Un punto de tranquilidad para las personas que se quedaron esperando: en muchos estados, cuando lleguen los beneficios serán retroactivos a la fecha en que alguien solicitó, dijo Stettner.

"Al menos pueden contar con un cheque grande, tal vez $9,000, si hay un retraso de 10 semanas", dijo.

Esta historia apareció por primera vez en CNBC.com.