Exinformante del FBI se declarará culpable de mentir sobre falso soborno vinculado a Biden

Un exinformante del FBI se declarará culpable el lunes de haber mentido sobre un plan falso de sobornos que involucraba al presidente Joe Biden y a su hijo Hunter, el cual se convirtió en un elemento central de la investigación republicana en el Congreso para someter al presidente a un juicio político.

Se espera que Alexander Smirnov presente la declaración de culpabilidad en Los Ángeles por un cargo de delito grave en conexión con la historia falsa, junto con un cargo de evasión fiscal derivado de un proceso separado en que se le acusa de ocultar millones de dólares de ingresos, según documentos judiciales.

Smirnov ha estado tras las rejas desde su arresto en febrero por cargos de que le dijo a su encargado del FBI que ejecutivos de la compañía energética ucraniana Burisma habían pagado a Joe Biden y a Hunter Biden $5 millones a cada uno alrededor de 2015.

Los fiscales y la defensa han acordado recomendar una sentencia de entre cuatro y seis años de prisión, según el acuerdo de declaración de culpabilidad.

Smirnov había sido informante durante más de una década cuando hizo las alarmantes afirmaciones sobre los Biden en junio de 2020, después de “expresar sesgo” sobre Joe Biden como candidato presidencial, dijeron los fiscales.

Pero Smirnov sólo tuvo tratos comerciales rutinarios con Burisma a partir de 2017, según documentos judiciales. Una oficina de campo del FBI investigó las afirmaciones y recomendó que el caso se cerrara en agosto de 2020, de acuerdo con los documentos de acusación.

No ha surgido evidencia de que Joe Biden actuara corruptamente o aceptara sobornos como presidente o en su cargo anterior como vicepresidente.

Aunque la identidad de Smirnov no se conocía públicamente antes de la acusación, sus afirmaciones jugaron un papel importante en el esfuerzo republicano en el Congreso para investigar al presidente y a su familia, y ayudaron a desatar una pesquisa de juicio político en la Cámara de Representantes contra Biden. Antes del arresto de Smirnov, los republicanos habían exigido que el FBI liberara la forma sin redactar que documentaba las afirmaciones no verificadas, aunque reconocieron que no podían confirmar si eran ciertas.

Durante una conversación en septiembre de 2023 con investigadores, Smirnov también afirmó que probablemente los rusos tenían grabaciones de Hunter Biden porque un hotel en la capital de Ucrania donde se había hospedado estaba “cableado” y bajo su control —información que dijo le fue revelada por cuatro funcionarios rusos de alto rango.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.