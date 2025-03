Exsecretario de Transporte Pete Buttigieg rechaza su candidatura al Senado de Michigan

El exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg, anunció el jueves que no se postulará al Senado de Michigan el próximo año.

"Me preocupa mucho a quién elegirá Michigan como gobernador y quién enviará al Senado de los Estados Unidos el próximo año, pero he decidido no competir en ninguna de las dos contiendas", escribió Buttigieg en una publicación en X el jueves por la mañana.

"Si bien mis planes no incluyen postularme para el cargo en 2026, sigo concentrado en consolidar, comunicar y apoyar una visión para esta alternativa", escribió el exsecretario de Transporte en una publicación posterior.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

En una publicación en Substack, Buttigieg escribió más sobre su proceso de toma de decisiones, afirmando que consideró "seriamente" postularse para el escaño vacante del Senado y la gobernación de Michigan, pero "mi partido cuenta con una bancada sólida y talentosa aquí en Michigan, y estoy seguro de que nominaremos a un candidato excepcional para cada cargo".

Al no presentarse al Senado, Buttigieg deja abierta la posibilidad de presentarse a la nominación presidencial demócrata en 2028.

Se postuló a la presidencia por primera vez en 2019, mientras se desempeñaba como alcalde de South Bend, Indiana, lo que elevó su perfil nacional y le valió un lugar en el gabinete del presidente Joe Biden.

En los últimos días del gobierno de Biden, las dudas sobre el futuro de Buttigieg cobraron protagonismo. Se especuló ampliamente con su posible candidatura a la gobernación de Michigan, donde la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer tiene un mandato limitado.

Durante el gobierno de Biden, Buttigieg y su esposo, Chasten Buttigieg, compraron una casa en Traverse City, Michigan, ciudad natal de Chasten Buttigieg, lo que alimentó las especulaciones de que el entonces Secretario de Transporte consideraría postularse a un cargo electivo en este estado clave.

Mira la entrevista parcialmente en español con el secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

A finales de enero, cuando el senador Gary Peters, demócrata por Michigan, anunció que no se presentaría a la reelección en 2026, el nombre de Buttigieg surgió como uno de los principales candidatos para el puesto. En la contienda por la gobernación, dos candidatos —el vicegobernador Garlin Gilchrist II y la secretaria de Estado Jocelyn Benson— ya han iniciado campañas en las primarias demócratas.

El exsecretario de Transporte incluso se reunió recientemente con el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, para hablar sobre una posible candidatura al Senado por Michigan, según informó a NBC News una fuente con conocimiento de la reunión a principios de este mes.

La decisión de Buttigieg de no postularse al Senado deja abierta la posibilidad de una primaria demócrata para el escaño.

La senadora estatal Mallory McMorrow ha estado sonando durante meses como posible candidata al Senado y a la gobernación. El jueves por la mañana, en una publicación en X, indicó que pronto podría anunciar su campaña al Senado.

"¡Qué mañana tan ocupada! Gracias a todos los que me animaron a postularme al Senado. Pronto compartiré más", escribió McMorrow.

Según se informa, la representante Haley Stevens, demócrata por Michigan, también está considerando postularse al Senado.

Otra figura demócrata destacada en Michigan es la fiscal general Dana Nessel, quien ha dicho reiteradamente que no se postulará a gobernadora el próximo año.

Pero en una entrevista en febrero con el podcast MichMash, Nessel le dijo a la presentadora Alethia Kasben: "Nunca había considerado el Senado de los Estados Unidos antes del anuncio [de la jubilación de Peters] y, con toda franqueza, he estado, como sabrán, un poco ocupada desde entonces. Así que solo diré esto: no descarto nada ni apruebo nada". Se prevé que las contiendas por la gobernación y el Senado de Michigan el próximo año sean muy reñidas. El estado se ha consolidado como un campo de batalla durante la última década, eligiendo recientemente al presidente Donald Trump, republicano, y a la senadora Elissa Slotkin, demócrata, en las mismas elecciones del año pasado. En 2020, el estado respaldó al expresidente Joe Biden.

Los republicanos esperan ganar la gobernación de Michigan y el escaño en el Senado el próximo año, aunque pocos candidatos republicanos se han lanzado a ninguna de las dos contiendas hasta el momento.

En la contienda por la gobernación, el líder de la minoría republicana en el Senado estatal, Aric Nesbitt, lanzó su campaña a principios de este año, y en la contienda por el Senado, el candidato republicano al Senado para 2024, Mike Rogers, ha vuelto a plantearse como candidato.

El alcalde demócrata de Detroit, Mike Duggan, también ha lanzado una campaña independiente para gobernador, buscando evitar ambas primarias en su candidatura.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Alexandra Marquez para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.