¿Fueron reales las lágrimas? Abogado defensor responde preguntas sobre el testimonio de Rittenhouse después del veredicto

KENOSHA - El abogado defensor de Kyle Rittenhouse habló con franqueza sobre el juicio y los momentos previos después de que su cliente fuera absuelto por un jurado el viernes, y en un momento se refirió a si las intensas emociones que Rittenhouse expresó en el estrado de los testigos eran genuinas o no.

Al responder preguntas sobre el momento en que Rittenhouse subió al estrado, Mark Richards señaló que “se ha hablado mucho sobre si las lágrimas eran genuinas”.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Todo lo que puedo decir es que cuando preparamos a Kyle y trabajamos en su testimonio, hubo cosas de las que no pudimos hablar en mi oficina porque se puso demasiado emotivo y él no pudo manejarlo”, dijo Richards. “Está en, ya sabes, asesoría para el trastorno de estrés postraumático, por lo que no duerme por la noche”.

El viernes, un jurado encontró a Rittenhouse no culpable de todos los cargos en su juicio por asesinato relacionados con los disparos de tres personas durante los disturbios en Kenosha durante el verano de 2020.

La decisión se tomó el cuarto día de deliberaciones cuando los jurados sopesaron los cargos contra Rittenhouse, con el objetivo de determinar si fue el instigador de una noche de derramamiento de sangre en Kenosha o un ciudadano preocupado que fue atacado mientras intentaba proteger la propiedad.

Como Rittenhouse fue absuelto de todos los cargos, al principio se quedó quieto y en silencio.

Al final de la lectura del tercer cargo, Rittenhouse comenzó a temblar y luego, una vez que se leyó el quinto veredicto de no culpabilidad, pareció sollozar y luego caer sobre la mesa.

“Decir que nos sentimos aliviados sería un grave malentendido”, dijo el abogado defensor Mark Richards mientras hablaba con los medios de comunicación fuera de su oficina en Racine tras el veredicto. “Kyle no está aquí. Está de camino a casa. Quiere seguir con su vida. Tiene una gran sensación de alivio por lo que el jurado le hizo hoy”.

Por su parte, el fiscal Thomas Binger dijo que, si bien el estado está “decepcionado con el veredicto, debe ser respetado”.

“Estamos agradecidos con los miembros del jurado por sus deliberaciones diligentes y reflexivas”, dijo Binger en un comunicado. “La comunidad de Kenosha ha resistido mucho durante los últimos 15 meses y, sin embargo, seguimos siendo resistentes y fuertes. Pedimos que los miembros de nuestra comunidad continúen expresando sus opiniones y sentimientos sobre este veredicto de una manera civilizada y pacífica”.

Rittenhouse, de 18 años, fue juzgado por matar a dos hombres y herir a un tercero con un rifle durante una turbulenta noche de protestas que estallaron en Kenosha en el verano de 2020 después de que un policía blanco disparara contra un hombre negro, Jacob Blake. Rittenhouse dijo que actuó en defensa propia, mientras que la fiscalía argumentó que instigó el derramamiento de sangre.

Rittenhouse tenía 17 años cuando fue a Kenosha desde su casa en Antioch, Illinois, en lo que dijo era un esfuerzo por proteger la propiedad de los alborotadores en los días posteriores a la muerte de Blake.

En una rápida serie de enfrentamientos en las calles, Rittenhouse disparó y mató a Joseph Rosenbaum, de 36 años, y Anthony Huber, de 26, e hirió a Gaige Grosskreutz, ahora de 28.

Rittenhouse testificó que Rosenbaum lo persiguió y agarró su rifle, lo que le hizo temer que el arma se usaría en su contra. Su relato del comportamiento de Rosenbaum fue corroborado en gran medida por video y algunos de los propios testigos de la acusación.

Rittenhouse lloró mientras describía cómo Rosenbaum lo perseguía. Pero sobre todo mantuvo la compostura mientras pasaba horas respondiendo preguntas de sus abogados y fiscales.

Si bien algunos expertos creían que Rittenhouse se ayudó a sí mismo al testificar en el juicio, otros cuestionaron si la emoción era real.

Laurie Levenson, profesora de derecho en la Universidad Loyola Marymount, dijo que pensaba que Rittenhouse parecía “bastante entrenado”.

“Esta es una gran llamada de credibilidad para el jurado”, dijo. “El jurado puede ver a (Rittenhouse) como un niño despistado o está tratando de evadir las respuestas a las preguntas. Le puede doler si el jurado no cree que es sincero”.

Pero otros dijeron que las lágrimas parecían “humanas”.

“Por lo que vi, solidificó su defensa y demostró ser muy humano”, comentó Phil Turner, un abogado defensor con sede en Chicago y exfiscal federal. “Su llanto parecía muy genuino. Creo que el jurado tuvo una idea más clara de él cuando era joven. Siempre es una decisión difícil poner a alguien en el estrado, pero por lo que pude ver en el contrainterrogatorio, fue muy desviado”.

Richards señaló que había dudas sobre si Rittenhouse incluso subiría al estrado en el juicio, pero dijo que la decisión se tomó después de que la defensa utilizó múltiples “jurados simulados”.

“Tuvimos dos jurados diferentes, uno con él testificando y otro sin él testificando, fue sustancialmente mejor cuando testificó. Quiero decir, en un grado de mercado, y eso selló el trato”, dijo. “Pero fue constante. Si no pones a un cliente en el estrado, perderás el punto”.

Aunque Richards dijo que estaba “muy feliz” con el resultado final, los activistas calificaron la decisión del jurado de “un día triste”.

“El veredicto en el caso de Kyle Rittenhouse es una farsa y no hace justicia en nombre de los que perdieron la vida mientras se reunían pacíficamente para protestar contra la brutalidad y la violencia policial”, escribió la NAACP en un comunicado. “La decisión de Rittenhouse de ir a Kenosha y provocar a los manifestantes fue injustificada. Además, el resultado de este caso sienta un precedente peligroso”.