Caso Miya Marcano: familia cuestiona la respuesta de las autoridades

ORLANDO, Florida - El departamento del alguacil de Florida publicó un informe con muchas omisiones sobre su respuesta a la desaparición de una estudiante universitaria que fue hallada muerta, de acuerdo a la familia de la joven, que dice que solo refuerza su creencia de que los agentes no reaccionaron con la suficiente rapidez cuando ella desapareció.

La Oficina del Alguacil del Condado Orange omitió gran parte de su informe de cuatro páginas sobre la desaparición de Miya Marcano el 24 de septiembre.

"El informe del incidente carece de detalles críticos", dijo el domingo el abogado de la familia, Daryl Washington. "Lo que sí sabemos es que se perdieron horas críticas y si no hubiera sido por la fuerza y ​​determinación de esta familia, es posible que todavía estuviésemos buscando a Miya".

La oficina del alguacil no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la acusación de que inicialmente no se investigó a fondo la desaparición de Marcano. El alguacil John Mina ha dicho que, en las horas posteriores a la desaparición de Marcano, los agentes no tenían pruebas suficientes para detener a Caballero y que probablemente ya estaba muerta.

El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado el 2 de octubre, cinco días después de que su presunto asesino, Armando Caballero, fuera encontrado muerto de un aparente suicidio.

Marcano era un estudiante de Valencia College que vivía y trabajaba en el mismo complejo de apartamentos donde Caballero, de 27 años, trabajaba como empleado de mantenimiento. Los investigadores finalmente determinaron que Caballero usó una llave maestra para ingresar al apartamento de Marcano.

Según el informe, el agente Samir Paulino llegó al complejo de apartamentos alrededor de las 9:20 p.m. el 24 de septiembre después de que la madre de Marcano dijera que su hija había dejado de devolver mensajes de texto y había perdido su vuelo a casa al sur de Florida.

Paulino habló con un compañero de cuarto que dijo que Marcano le envió un mensaje de texto alrededor de las 5 p.m. diciendo que se dirigía al aeropuerto. El oficial escribió que su habitación estaba cerrada con llave, pero miró a través de una ventana y "nada sospechoso se destacó para mí".

El oficial aparentemente se fue, pero regresó porque escribió que alguien preguntó si un objeto "estaba en la cama", dice el informe. No estaba claro quién preguntó porque gran parte del informe estaba oculto.

El agente regresó nuevamente a pedido de los familiares de Marcano, quienes habían conducido al complejo de apartamentos desde el sur de Florida, llegando después de la medianoche. Paulino habló entonces con Caballero, quien le dijo que se había enterado “por un amigo en común que Miya estaba desaparecida”, escribió el diputado.

El agente señaló que los familiares de Marcano dijeron que los mensajes de texto mostraban que Caballero la había estado acosando, pero dijo que no podía leerlos.

La familia interrogó a Caballero e inmediatamente supo que tenía algo que ver con la desaparición de su hija. La familia informó al agente que llegó al lugar que una llave maestra electrónica cayó al piso cuando Caballero se bajó de su auto, tenía la manta de Miya y una mochila negra dentro de su auto y la familia lo atrapó en varias mentiras sobre sus encuentros con Miya, según un comunicado compartido por su abogado.

Washington dijo que el agente debería ser despedido porque sus acciones cayeron por debajo de los estándares nacionales.

“El alguacil Mina, en una de sus conferencias de prensa, afirmó que el agente Paulino 'no podía detener a Caballero basándose en una corazonada', esencialmente ratificando la conducta de su adjunto”, dijo Washington. “Creemos que el agente Paulino tenía pruebas más que suficientes para detener a Caballero basado en el hecho de que Caballero tenía pleno acceso a la habitación de Miya, dijo que quería salir con Miya pero ella rechazó sus insinuaciones, estaba manejando por los apartamentos Villas Arden a las 3 a.m".