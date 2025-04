FDA eliminará colorantes artificiales de alimentos y bebidas: cómo te afectaría

Aunque no se ha comprobado que los tintes artificiales causen problemas de comportamiento, estudios sugieren que algunos podrían afectar a los niños.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., dijo el martes que el gobierno eliminará gradualmente todos los tintes artificiales del suministro de alimentos para fines del próximo año, un cronograma rápido que podría encontrar resistencia de la poderosa industria alimentaria.

Según el plan, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) le dará a la industria alimentaria aproximadamente dos años para hacer la transición de los tintes sintéticos a base de petróleo a alternativas naturales.

"Para las compañías que actualmente usan tinte rojo a base de petróleo, prueben el jugo de sandía o el jugo de remolacha", dijo el comisionado de la FDA, Marty Makary, en una conferencia de prensa. "Para las empresas que actualmente combinan químicos amarillos a base de petróleo y tintes rojos, pruebe el jugo de zanahoria".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Makary dijo que la FDA autorizará cuatro nuevos colorantes alimentarios que, según dice, se derivan de fuentes naturales en las próximas semanas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado 36 colorantes alimentarios, nueve de los cuales son artificiales y están hechos de petróleo. Los otros se derivan de fuentes naturales, como los vegetales.

Entre los nueve tintes artificiales se encuentra el rojo número 3, que da a los alimentos y bebidas un color cereza y fue prohibido en enero por preocupaciones sobre posibles riesgos de cáncer.

La FDA está comenzando un proceso para revocar la aprobación de dos de los tintes artificiales, Citrus Red No. 2 y Orange B, "en los próximos meses", dijo el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El rojo cítrico n.º 2 se utiliza para colorear la piel de las naranjas.

La FDA también pedirá a las empresas de alimentos que eliminen el Red No. 3 del suministro de alimentos de la nación antes de 2027, la fecha límite inicial de la administración Biden. (Las compañías farmacéuticas tienen un año adicional).

Trabajará con las empresas de alimentos para eliminar los seis tintes artificiales restantes para fines del próximo año, dice.

"Durante demasiado tiempo, algunos productores de alimentos han estado alimentando a los estadounidenses con productos químicos a base de petróleo sin su conocimiento o consentimiento", dijo Kennedy en el comunicado.

Kennedy y Makary se unieron en un escenario lleno de mujeres y sus hijos pequeños. El Dr. Mark Hyman y Vani Deva Hari, mejor conocidos como "Food Babe", quienes son socios de Kennedy desde hace mucho tiempo, y el gobernador republicano de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, hablaron sobre los daños de los ingredientes artificiales.

Kennedy a menudo recibía aplausos cuando describía las fallas en el sistema alimentario de Estados Unidos, criticando al azúcar como "veneno" y sugiriendo que si las compañías de alimentos querían petróleo en sus productos, deberían comerlo ellas mismas.

Si bien Makary dijo que eliminar los tintes artificiales no sería una "bala de plata" que haga que los niños de Estados Unidos sean más saludables "instantáneamente", la impresión general que dieron los otros oradores fue que Estados Unidos estaba entrando en una nueva era.

La FDA no ha establecido que los tintes artificiales causen problemas de comportamiento, aunque Makary enumeró estudios de otros grupos que sugirieron que los tintes podrían causar problemas en los niños.

"Durante los últimos 50 años, los niños estadounidenses han estado viviendo cada vez más en una sopa tóxica de productos químicos sintéticos", dijo.

Jerold Mande, profesor adjunto de nutrición en la Facultad de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, dijo que el cronograma de dos años de Kennedy, aunque rápido para los "estándares históricos de la FDA", es factible.

"Encontrará cierta resistencia", dijo Mande, quien también es ex asesor principal de la FDA y ex subsecretario adjunto de seguridad alimentaria en el Departamento de Agricultura, "pero dado que las empresas ya eliminan estos aditivos en otros países, no espero una gran pelea".

Kennedy ha prometido eliminar los tintes artificiales del suministro de alimentos del país, alegando que son responsables de problemas de comportamiento en los niños, incluida la hiperactividad, un vínculo que la FDA dice que está monitoreando, pero que no se ha establecido.

Los tintes se usan comúnmente en miles de productos comercializados para niños, incluidos dulces, cereales para el desayuno y refrescos, lo que le da a los productos tonos brillantes y vibrantes. El martes, el HHS dijo que la FDA aceleraría la revisión de una serie de tintes "naturales", incluido el fosfato de calcio, el extracto de Galdieria azul, el azul de gardenia y el extracto de flor de guisante de mariposa aprobado por la FDA, que pueden variar en tonos de púrpura oscuro a azul brillante.

Ningún representante de las empresas de alimentos habló en la sesión informativa. Cuando se le preguntó si la administración había llegado a un acuerdo con las compañías de alimentos para hacer la transición a tintes naturales para fines del próximo año, Kennedy respondió: "Tenemos un entendimiento".

En una entrevista anterior, Marion Nestle, profesora emérita de nutrición, estudios alimentarios y salud pública en la Universidad de Nueva York, calificó el problema como "fácil" de abordar para Kennedy.

Aunque la FDA no ha establecido un vínculo, Nestlé dijo que hay algunas investigaciones que indican que los tintes podrían contribuir a los problemas de conducta en los niños.

Un informe de 2021 de la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California, por ejemplo, revisó 27 ensayos en niños y concluyó que los colorantes alimentarios pueden interferir con el comportamiento normal en al menos algunos niños.

Nestlé, que agregó que los tintes no tienen ningún propósito para los alimentos más allá de los cosméticos, señaló que otros países se han movido para restringirlos o prohibirlos. En esos países, dijo, las empresas han introducido alternativas naturales.

"Esto debería haberse hecho hace mucho tiempo", dijo. "Han estado prometiendo deshacerse de estas cosas durante años y se han resistido. Se han deshecho de ellos en Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. No hay ninguna razón por la que no podamos usar otra cosa".

Mande dijo que los colorantes alimentarios hacen que los alimentos ultraprocesados parezcan más atractivos, lo que resulta en comer en exceso y obesidad.

"El sobrepeso es la principal causa alimenticia del cáncer", dijo en un correo electrónico. "Por lo tanto, debemos regular el uso de colorantes sintéticos y naturales, así como sabores que permitan a las empresas de alimentos transformar polvos y lodos en 'alimentos' ultraprocesados hiperpalatables y calóricamente densos que nos están enfermando a nosotros y a nuestros hijos".

La FDA comenzó a investigar un posible vínculo entre los tintes y los problemas de comportamiento en los niños en la década de 1970, cuando un alergólogo y un pediatra de California propusieron una posible conexión. Sin embargo, en 2011 y 2019, la FDA determinó que no se podía establecer una relación causal.

Sin embargo, también hay un movimiento creciente entre varios estados para eliminar los tintes.

En marzo, Kennedy elogió a Morrisey, el gobernador de Virginia Occidental, después de que firmara una ley que prohibía siete tintes artificiales aprobada por la FDA. La ley, que entrará en vigor en 2028, sigue a una medida similar de California el año pasado que prohibió seis tintes en los alimentos que se sirven en las escuelas públicas.

El mismo mes, Kennedy dijo a los ejecutivos de las principales compañías de alimentos en una reunión a puerta cerrada que quería que todos los tintes desaparecieran para el final de su mandato.

En un comunicado, Melissa Hockstad, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Marcas de Consumo, un grupo comercial de la industria, dijo que eliminar los tintes artificiales no "cambiará el compromiso de la industria de bienes de consumo empaquetados de proporcionar opciones de productos seguros, asequibles y convenientes a los consumidores".

"Los ingredientes utilizados en el suministro de alimentos de Estados Unidos se han estudiado rigurosamente siguiendo una ciencia objetiva y un proceso de evaluación basado en el riesgo, y se ha demostrado que son seguros", dijo Hockstad.

Algunas empresas de alimentos ya han eliminado los colorantes artificiales de sus productos. Después de la presión pública, Kraft eliminó voluntariamente los tintes sintéticos de sus macarrones con queso en 2015, reemplazando el amarillo n.º 5 y el amarillo n.º 6 con colorantes naturales. También en 2015, Nestlé eliminó el rojo n.º 40 y el amarillo n.º 5 de más de 250 productos, incluidas las barras de chocolate.