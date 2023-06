Prepárate para pagar: pronto finaliza el congelamiento de pagos de préstamos estudiantiles

Una pausa de tres años en los pagos de préstamos estudiantiles federales terminará pronto, independientemente de cómo la Corte Suprema dictamine esta semana sobre un plan de la Casa Blanca para perdonar miles de millones de dólares en deuda de préstamos estudiantiles.

El máximo foro judicial de tendencia conservadora parece estar a punto de anular el plan del presidente Joe Biden, que borraría $10,000 en deudas de préstamos estudiantiles federales para aquellos con ingresos inferiores a $125,000 al año o familias que ganan menos de $250,000. También quiere cancelar $10,000 adicionales para aquellos que recibieron Becas Pell federales para asistir a la universidad.

Los pagos que se detuvieron debido a COVID-19 se reanudarán en el otoño sin importar qué, pero se estima que 43 millones de prestatarios podrían ver sus saldos reducidos o borrados por completo si el tribunal decide que el plan puede seguir adelante.

Los intereses de los préstamos estudiantiles comenzarán a acumularse el 1 de septiembre y los pagos se reiniciarán en octubre.

Esto es lo que debe saber para prepararse para comenzar a pagar los préstamos:

¿CÓMO DEBO PREPARARME PARA EL REINICIO DE LOS PAGOS DE PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES?

Betsy Mayotte, presidenta del Instituto de Asesores de Préstamos Estudiantiles, alienta a las personas a no realizar ningún pago hasta que finalice la pausa. En su lugar, dice, ponga lo que hubiera pagado en una cuenta de ahorros.

“Entonces ha mantenido el hábito de hacer el pago, pero también está ganando un poco de interés”, dijo. “No hay razón para enviar ese dinero a los préstamos estudiantiles hasta el último minuto de la tasa de interés del 0%".

Mayotte recomienda a los prestatarios que utilicen la herramienta de simulación de préstamos en StudentAid.gov o la del sitio web de TISLA para encontrar el plan de pago que mejor se adapte a sus necesidades. Las calculadoras le indican cuál sería su pago mensual con cada plan disponible, así como sus costos a largo plazo.

“Realmente quiero enfatizar el largo plazo”, dijo Mayotte.

A veces, cuando los prestatarios están en apuros financieros, eligen la opción con el pago mensual más bajo, que puede costar más durante la vigencia del préstamo, dijo Mayotte. En lugar de “establecerlo y olvidarlo”, alienta a los prestatarios a reevaluar cuando mejore su situación financiera.

¿QUÉ ES UN PLAN DE PAGO IMPULSADO POR LOS INGRESOS?

Un plan de pago definido por los ingresos establece el pago mensual de su préstamo estudiantil en un monto que pretende ser asequible en función de sus ingresos y el tamaño de su familia. Toma en cuenta diferentes gastos en su presupuesto, y la mayoría de los préstamos estudiantiles federales son elegibles para al menos uno de estos tipos de planes.

Por lo general, el monto de su pago bajo un plan de pago definido por los ingresos es un porcentaje de sus ingresos discrecionales. Si sus ingresos son lo suficientemente bajos, su pago podría ser tan bajo como $0 por mes.

Si desea pagar sus préstamos estudiantiles federales bajo un plan definido por los ingresos, el primer paso es completar una solicitud a través del sitio web de Ayuda Federal para Estudiantes.

HABLA CON UN ASESOR

Fran Gonzales, de 27 años, radicado en Texas, trabaja como supervisor de una institución financiera. Tiene $32,000 en préstamos estudiantiles públicos y $40,000 en préstamos estudiantiles privados. Durante la pausa de pago de sus préstamos públicos, Gonzales dijo que pudo pagar la deuda de su tarjeta de crédito, comprar un automóvil nuevo y pagar dos años de préstamos privados mientras ahorraba dinero. El pago de su préstamo estudiantil privado ha sido de $500 por mes, y el pago de su préstamo estudiantil público será de $350 por mes cuando se reinicie.

Gonzales recomienda que cualquier persona con préstamos estudiantiles hable con un mentor o asesor financiero para informarse sobre sus opciones, así como para asegurarse de que están en un plan de pago basado en los ingresos.

El sitio web de Ayuda Federal para Estudiantes puede ayudarlo a dirigirse a asesores, así como a organizaciones como el Centro de Protección de Prestatarios Estudiantiles y el Instituto de Asesores de Préstamos Estudiantiles.

“Fui la primera en mi familia en ir a la universidad, y podría haber ahorrado dinero con subvenciones y becas si hubiera conocido a alguien que supiera sobre la universidad”, dijo. “Podría haber ido a un colegio comunitario o haber vivido en una vivienda más barata… Es una gran decisión financiera”.

Gonzales recibió su título en marketing empresarial y dice que era "horrible con las finanzas" hasta que ella misma comenzó a trabajar como oficial de préstamos.

La madre de Gonzales trabaja en el comercio minorista y su padre en el aeropuerto, dijo, y ambos la alentaron a seguir una educación superior. Por su parte, Gonzales ahora trata de informar a otros con préstamos estudiantiles sobre lo que están asumiendo y cuáles son sus opciones.

“Cualquier persona joven con la que me cruzo, trato de educarla”.

¿PUEDO ESTABLECER UN PLAN DE PAGO PARA MIS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES?

Sí, los planes de pago siempre están disponibles. Aun así, algunos defensores alientan a los prestatarios a esperar por ahora, ya que no hay penalización financiera por falta de pago durante la pausa en los pagos y la acumulación de intereses.

Katherine Welbeck del Student Borrower Protection Center recomienda iniciar sesión en su cuenta y asegurarse de conocer el nombre de su administrador, su fecha de vencimiento y si está inscrito en el mejor plan de pago definido por los ingresos.

¿Y SI NO PUEDO PAGAR?

Si su presupuesto no le permite reanudar los pagos, es importante saber cómo navegar la posibilidad de incumplimiento y morosidad en un préstamo estudiantil. Ambos pueden dañar su calificación crediticia, lo que lo haría inelegible para recibir ayuda adicional.

Si se encuentra en un aprieto financiero a corto plazo, según Mayotte, puede calificar para el aplazamiento o la indulgencia, lo que le permite suspender temporalmente el pago.

Para determinar si el aplazamiento o la indulgencia son buenas opciones para usted, puede comunicarse con la entidad administradora de sus préstamos. Una cosa a tener en cuenta: los intereses aún se acumulan durante el aplazamiento o la indulgencia. Ambos también pueden afectar las posibles opciones de condonación de préstamos. Dependiendo de las condiciones de su aplazamiento o indulgencia, puede tener sentido continuar pagando los intereses durante la suspensión de pagos.

¿CÓMO PUEDO REDUCIR LOS COSTOS AL PAGAR MIS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES?

— Si te suscribes a los pagos automáticos, la entidad administradora te quita un cuarto por ciento de tu tasa de interés, según Mayotte.

— Los planes de pago basados en los ingresos no son adecuados para todos. Dicho esto, si sabe que eventualmente calificará para la condonación bajo el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público, tiene sentido hacer los pagos mensuales más bajos posibles, ya que el resto de su deuda se cancelará una vez que se complete esa década de pagos.

— Vuelva a evaluar el pago mensual de su préstamo estudiantil durante la temporada de impuestos, cuando ya tenga toda su información financiera frente a usted. “¿Puedes permitirte aumentarlo? ¿O necesitas disminuirlo?” Dijo Mayotte.

— Divida los pagos en la forma que mejor le funcione. Podría considerar dos cuotas por mes, en lugar de una gran suma mensual.

¿SE CONDONAN LOS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES DESPUÉS DE 10 AÑOS?

Si ha trabajado para una agencia gubernamental o una organización sin fines de lucro, el programa de condonación de préstamos por servicio público ofrece la cancelación después de 10 años de pagos regulares, y algunos planes de pago basados en los ingresos cancelan el resto de la deuda del prestatario después de 20 a 25 años.

Los prestatarios deben asegurarse de estar inscritos en el mejor plan de pago basado en los ingresos posible para calificar para estos programas.

Los prestatarios que han sido estafados por universidades con fines de lucro también pueden solicitar la defensa del prestatario y recibir alivio.

Estos programas no se verán afectados por el fallo de la Corte Suprema.

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para reportajes educativos y explicativos para mejorar la educación financiera. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.