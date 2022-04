Gobernador de Texas revoca la orden final de inspección de camiones comerciales

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, revocó hoy su orden final que ordenaba inspecciones de vehículos comerciales en todos los cruces internacionales hacia Texas, lo que había atascado la frontera entre Estados Unidos y México durante días y causado temores de pérdidas económicas profundas.

Las inspecciones de seguridad del DPS volverán a ser aleatorias, pero podrían volver al 100 % si el tráfico no se ralentiza en la frontera, dice Abbott

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Abbott dijo el viernes que firmó un pacto de seguridad con el gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, el último de cuatro estados en asegurarle a Abbott que harían más en el lado sur de la frontera para prevenir el tráfico.

“Todos estos puentes están abiertos nuevamente al tráfico normal. Entonces, todos los bienes que solían ir de un país a otro a un ritmo muy rápido, se están moviendo a ese ritmo rápido mientras hablamos en este momento. Con la advertencia, y es decir, si vemos un aumento del tráfico a través de la frontera, cerraremos estratégicamente ciertos puentes", dijo Abbott.

Esta semana, Abbott anunció que llegó a acuerdos con los gobernadores de Nuevo León, Chihuahua y Coahuila antes de anunciar el viernes un acuerdo similar con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Abbott dijo que debido a que los estados mexicanos se comprometieron a realizar más controles de seguridad en México, está permitiendo que el Departamento de Seguridad Pública de Texas suspenda las inspecciones de seguridad obligatorias de todos los vehículos comerciales que ingresan al estado y vuelva a realizar controles aleatorios.

Cuando se le preguntó si la policía estatal había encontrado drogas ilegales, contrabando de personas u otro tipo de contrabando durante las inspecciones mejoradas, Abbott comenzó a responder la pregunta y luego la redirigió al director del DPS, Steve McCraw, quien dijo que no se encontró nada ilegal y que se esperaba que no se encontrara nada ilegal. sería encontrado.

"No es de extrañar… que en realidad no haya tráfico de personas ni tráfico de drogas que hayamos podido detectar desde que realizamos investigaciones que cumplieron al 100 %. De hecho, era una expectativa reconocer que los cárteles sabían lo que estaban haciendo. No les gusta que los patrulleros los detengan ciertamente al norte de la frontera y ciertamente no les gustan las inspecciones del 100% de los vehículos comerciales en los puentes. Una vez que eso comenzó, hemos visto una disminución en la cantidad de tráfico a través de los puentes. Sentido común ". dijo McCraw.

“Cuando los cárteles saben que todos los vehículos van a ser inspeccionados, no van a poner su contrabando ni a los inmigrantes que están metiendo de contrabando en los vehículos en ese momento”, agregó Abbott. "No sorprende que durante el tiempo en que se realizaron el 100% de las inspecciones no se encontró nada".

Abbott reiteró lo que dijo el jueves, que los soldados del DPS retiraron alrededor del 25% de los vehículos inspeccionados por violaciones de seguridad que los hacían inseguros para operar de acuerdo con las leyes estatales.

"Hubo una gran cantidad de violaciones de seguridad que el DPS pudo descubrir que, por lo que sabemos, pueden haber salvado la vida de los tejanos contra los que estos vehículos podrían haber chocado", dijo Abbott.

La mesa directiva del Departamento de Vehículos sospecha que hay graves irregularidades. Todo esto expuesto a una extensa investigación de NBC 5.