Gobierno de Biden consideraría reiniciar detención familiar para migrantes

El gobierno de Estados Unidos está considerando reiniciar la controvertida política que detiene a los inmigrantes que ingresan ilegalmente al país con sus hijos, confirmaron dos fuentes familiarizadas con el plan.

El presidente Joe Biden detuvo la política de Inmigración y Control de Aduanas conocida como detención familiar poco después de asumir el cargo.

The New York Times informó por primera vez que el gobierno estaba considerando reintroducir esa política. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios este lunes.

