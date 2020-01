Acusan a maestra de Florida de rayar el cuerpo de un niño con mensaje para su madre

Unos padres denunciaron que su hijo regresó de la guardería con un mensaje para ellos escrito con marcador en el cuerpo del propio niño. El texto decía: “mamá, necesito pañales”.

Los padres presentaron un informe policial y el Departamento de niños y familias inició una investigación sobre la guardería.

El hecho ocurrió en la isla Sanibel, al suroeste de Florida, en el Children's Education Center of the Islands. Según dice la madre del niño de un año, después de muchos baños, todavía no podía quitarse el mensaje escrito con marcador negro desde la parte superior del torso hasta el lugar donde va el pañal.

Heather Chisum dijo a NBC que cuando estaba cambiando el pañal de su hijo de un año descubrió este mensaje : “mamá, se me acabaron los pañales, por favor lee mis informes" y estaba subrayado.

Chisum, de 23 años, publicó en Facebook la imagen, manifestando su malestar. “Estaba llorando mortificada de que esto le hubiera pasado a mi hijo”, dijo.

Ella dice que no es la primera vez que ocurre algo así, pues algo similar ocurrió en noviembre también.

El padre del pequeño también estaba furioso. “¿Por qué llegar hasta el punto de ponerlo en un marcador permanente en la piel de mi hijo?”, se preguntó William Carmine.

La madre explica que la guardería pone informes diarios en la lonchera de sus hijos, pero admite: a veces los pasa por alto.

Ella y el padre de sus hijos, William Carmine, no notificaron a nadie del primer incidente, esta vez, lo hicieron.

El padre explica que es un niño de un año que le gusta moverse. “Para escribir un mensaje completo en su estómago tomaría, sinceramente, creo que más de una persona”.

La guardería emitió un comunicado que en una de sus partes dice: “fue una violación de nuestra ética profesional por parte del profesor. La escuela ha tomado medidas inmediatas para sacar al maestro de la escuela. Estamos revisando los protocolos que ya existen para garantizar que nada de esto vuelva a ocurrir”.