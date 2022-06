Incierto si la policía de Uvalde testificará voluntariamente en la investigación

El presidente de un comité legislativo de Texas que investiga el tiroteo escolar más mortífero del país en una década, dijo el jueves que no está claro si el departamento de policía local de la pequeña ciudad de Uvalde testificaría ante el panel voluntariamente, lo que genera más preguntas sobre cuándo se darán a conocer los detalles en un caso en el que aumenta la presión para que se divulgue la información.

Además de las declaraciones de apertura y cierre durante una audiencia del comité en Uvalde, se impidió que el público presenciara el testimonio. El presidente del comité, el representante Dustin Burrows, dijo que los funcionarios del distrito escolar de Uvalde, incluida la policía del distrito, fueron comunicativos y transparentes.

"Quiero hacer este comentario: Uvalde CISD está cooperando", dijo Burrows después de salir del testimonio a puerta cerrada. “Agradecemos eso y esperamos su testimonio. Sin embargo, hay un signo de interrogación sobre el Departamento de Policía de Uvalde en sí, sobre si nos visitarán voluntariamente o no. Y veremos si lo hacen o no”. dijo el republicano de Lubbock.

El Departamento de Policía de Uvalde no respondió a las solicitudes de comentarios el jueves.

El comité tiene el poder de citar pruebas y testimonios. Burrows no reveló nada de los hallazgos del testimonio del jueves y dijo que más tarde se haría una declaración. Otra audiencia está programada para el viernes.

Abundan las preguntas sobre por qué los oficiales esperaron más de una hora para irrumpir en el salón de clases donde un hombre armado disparó y mató a 19 niños y dos maestros. Steven McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que el jefe de policía de las escuelas de Uvalde, a quien describió como el comandante del incidente, tomó la “decisión equivocada” de no ordenar a los oficiales que irrumpieran en el salón de clases más rápido para confrontar al pistolero.

El jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, Pete Arredondo, dijo más tarde que no se consideraba la persona a cargo y asumió que alguien más había tomado el control de la respuesta policial. Arredondo ha rechazado repetidas solicitudes de comentarios a The Associated Press.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han brindado poca o contradictoria información desde el tiroteo del 24 de mayo, y en ocasiones retiraron sus declaraciones horas después de haberlas hecho. Los funcionarios se han negado a ofrecer detalles, citando una investigación en curso.

Los funcionarios locales, incluido el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, han indicado que están frustrados por la falta de información.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas está liderando la investigación y ha dicho que algunos relatos eran preliminares y pueden cambiar a medida que se entrevista a más testigos. DPS ha comenzado a remitir preguntas sobre la investigación a la fiscal de distrito del área de Uvalde, Christina Mitchell Busbee.

A algunos les preocupa que los funcionarios de Texas utilicen una laguna legal para impedir que se divulguen los registros, incluso a las familias de las víctimas, una vez que se cierre el caso. La excepción de la ley protege la información de ser divulgada en delitos por los que nadie ha sido condenado. La oficina del Fiscal General de Texas ha dictaminado que se aplica cuando un sospechoso está muerto.

En su primera declaración sobre la masacre, Pete Arredondo afirmó que no tenía su radio policial en el momento en que el pistolero asesinaba a 21 personas en un salón de clases.