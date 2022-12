Espectáculo aéreo que terminó en tragedia no tuvo coordinación de altitudes, según informe

Justo antes de una colisión en el aire que mató a seis personas en un espectáculo aéreo de Dallas, se le dijo a un grupo de aviones de combate históricos que volaran por delante de una formación de bombarderos sin ningún plan previo para coordinar la altitud, según un informe federal publicado el miércoles. El informe no dio una causa del accidente.

Un caza P-63 Kingcobra se inclinaba hacia la izquierda cuando chocó a un bombardero B-17 Flying Fortress detrás del ala izquierda durante el espectáculo aéreo del 12 de noviembre con aviones de la era de la Segunda Guerra Mundial, dijo la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) en sus hallazgos preliminares.

Las seis personas a bordo de los aviones, el piloto del caza y el piloto del bombardero, el copiloto y tres miembros de la tripulación, murieron cuando ambos aviones se rompieron en vuelo, y el bombardero se incendió y luego explotó al impactar.

SIN COORDINACIÓN DE ALTITUDES ANTES DEL VUELO, NI MIENTRAS ESTABAN EN EL AIRE

No hubo coordinación de altitudes en las sesiones informativas antes del vuelo o mientras los aviones estaban en el aire, dijo la NTSB. El informe decía que el Kingcobra era el tercero en una formación de tres cazas y el B-17 era el líder de una formación de bombarderos de cinco naves.

Eric Weiss, un portavoz de la NTSB, dijo que la agencia está tratando de determinar la secuencia de maniobras que condujeron al accidente. También está examinando si dichos espectáculos aéreos normalmente tienen planes de reducción de conflictos de altitud.

“Esos son precisamente los tipos de preguntas que hacen nuestros investigadores”, dijo Weiss. “¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál es el proceso correcto? ¿Y que pasó?"

John Cox, excapitán de una aerolínea con más de 50 años de experiencia, se sorprendió de que la NTSB descubriera que no había un resumen de altitud antes o durante el vuelo. Dijo que estos tienen lugar en otros espectáculos aéreos, pero no está seguro de si son estándar para la Fuerza Aérea Conmemorativa, que organiza el espectáculo Wings over Dallas.

Una persona familiarizada con las operaciones del espectáculo ese día dijo que las tripulaciones aéreas recibieron instrucciones generales de altitud en su sesión informativa matutina previa al espectáculo. Sin embargo, no hubo una discusión sobre las altitudes específicas para cada pasada que iba a realizar la aeronave, dijo la persona, que no estaba autorizada a discutir el asunto públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato.

Por lo general, los cazas vuelan por encima de los bombarderos, y cuando se llama a un grupo para hacer un pase que podría poner aviones a la misma o casi a la misma altitud, mantienen una separación lateral entre sí, dijo la persona. En general, continuó la persona, es responsabilidad del jefe aéreo establecer un plan para mantener la separación vertical o lateral.

Dos aviones chocaron en el aire cuando sobrevolaban el aeropuerto ejecutivo de Dallas.

Wings Over Dallas fue el último show de la temporada del grupo, dijo la persona.

La NTSB dijo que el jefe del aire le había dicho a la formación de cazas que procediera a una línea que estaba a 500 pies (152 metros) de donde la audiencia estaba en fila en el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas, mientras que a la formación de bombarderos se le había dicho que volara 1,000 pies (304 metros). metros) del área de visualización de la audiencia.

La NTSB dijo que un dispositivo de navegación en el bombardero "contenía información de posición relevante para el accidente", pero un dispositivo en el caza no registró durante el vuelo.

La Fuerza Aérea Conmemorativa, que organizó el espectáculo para el Día de los Veteranos, dijo el miércoles que continúa trabajando con la NTSB y está agradecida por la “diligencia de esa agencia para investigar cualquier cosa que pudiera haber sido un factor que causara el accidente”. El grupo dijo que no pueden especular sobre la causa del accidente.

La Fuerza Aérea Conmemorativa identificó previamente a las víctimas como: Terry Barker, Craig Hutain, Kevin “K5” Michels, Dan Ragan, Leonard “Len” Root y Curt Rowe.

Todos los hombres eran voluntarios que habían pasado por un estricto proceso de registro de horas y vuelos de entrenamiento y fueron examinados cuidadosamente, dijo Hank Coates, director ejecutivo de Conmemorative Air Force, después del accidente.

Cox dijo que los aviones eran pilotados por pilotos experimentados y que es "prácticamente seguro" que el piloto del caza más pequeño y maniobrable no vio el bombardero. Dijo que comprender cómo sucedió esto será un desafío central para los investigadores.

“¿Qué sucedió para que dos pilotos de este nivel de habilidad terminaran en el mismo espacio aéreo al mismo tiempo?” dijo Cox, el fundador de Safety Operating Systems, que ayuda a las aerolíneas más pequeñas y a los servicios de vuelos corporativos de todo el mundo con la planificación de la seguridad.

La colisión del espectáculo aéreo se produjo tres años después del accidente de un bombardero en Connecticut que mató a siete, y en medio de la preocupación constante por la seguridad de los espectáculos que involucran aviones de guerra más antiguos.

El B-17, una piedra angular del poder aéreo estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, es un inmenso bombardero cuatrimotor que se usó en incursiones diurnas contra Alemania. El Kingcobra, un caza estadounidense, fue utilizado principalmente por las fuerzas soviéticas durante la guerra. La mayoría de los B-17 fueron desechados al final de la Segunda Guerra Mundial y solo quedan unos pocos en la actualidad, en gran parte exhibidos en museos y espectáculos aéreos, según Boeing.