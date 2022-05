IRS habría destruido millones de documentos fiscales por retrasos; cómo te afectaría

Una auditoría realizada por el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA), divulgada el 4 de mayo, reveló que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tomó la decisión deliberada de "destruir aproximadamente 30 millones de documentos de declaración de información archivados en papel en marzo de 2021", debido a la incapacidad de la agencia tributaria para ponerse al día con los retrasos en las declaraciones presentadas en papel.

El informe no dice que el IRS destruyera los formularios de impuestos sobre la renta 1040 de los contribuyentes. Solo se destruyeron las declaraciones de información utilizadas para respaldar las planillas de impuestos, señala el reporte.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"El IRS usa estos documentos para realizar comparaciones de cumplimiento posteriores al procesamiento para identificar a los contribuyentes que no declaran sus ingresos con precisión", se lee en el documento.

Aquí puedes leer el informe completo.

Las declaraciones de información común incluyen los formularios W-2, 1099, 1098 y el Formulario 1099-MISC, entre otros.

El IRS le explicó a TIGTA que no podía procesar los formularios porque desconectó el sistema que usa para programar actualizaciones en preparación para la siguiente temporada de presentación de impuestos.

CÓMO PODRÍA AFECTARTE SI SIGUES ESPERANDO REEMBOLSOS Y CRÉDITOS DE 2020

Con los documentos de respaldo destruidos, es probable que al IRS le falte información para verificar de forma adecuada la precisión de las declaraciones, y también puede terminar sin suficientes materiales para las auditorías fiscales.

Sin embargo, el IRS puede solicitar a los contribuyentes que proporcionen pruebas relevantes o copias de los documentos utilizados para respaldar sus declaraciones de impuestos, incluidas las copias de los archivos que el IRS pueda haber destruido.

Pero el hecho de que el IRS solicite de nuevo estos documentos supone más demoras para los contribuyentes que han solicitado incentivos como el Crédito por Ingreso del Trabajo. La agencia tributaria tiende a revisar con más detalle estas planillas de impuestos.

Para solicitar la nueva información, el IRS tendrá que enviar avisos al contribuyente, lo que ya implica semanas de espera y procesamiento.

Los cheques de reembolso tardarán de seis a nueve meses en llegar para los contribuyentes que presentaron sus impuestos de forma impresa durante la temporada de impuestos de 2022, algo que también afectaría a quienes presentaron una enmienda antes de recibir su reembolso y aquellos que cometieron errores al conciliar los pagos del Crédito Tributario por Hijos, esto según el testimonio de la defensora nacional de los contribuyentes, Erin Collins, durante una audiencia del subcomité de la Cámara el mes pasado.

Si recibes el Aviso CP07, significa que el IRS ha recibido tu declaración de impuestos y está reteniendo tu reembolso hasta que completes una revisión más exhaustiva. Es posible que recibas este aviso si reclamas ciertos beneficios o deducciones. En este caso, puedes esperar que tu reembolso llegue más tarde del promedio.

Si la agencia no encuentra problemas, tu reembolso podría llegar dentro de seis a 12 semanas. Pero si el IRS encuentra problemas con tu declaración, te enviará un aviso con instrucciones sobre qué hacer dentro de ese mismo período. Eso significa que recibirás tu reembolso meses más tarde de lo que esperabas.

Si bien las declaraciones impresas han sido un componente importante y la causa de la acumulación de procesamiento de declaraciones del IRS en general, las demoras fueron más críticas durante el cierre de los centros de procesamiento por la pandemia en la primavera de 2020. TIGTA describió los obstáculos logísticos internos de simplemente almacenar y recuperar todo ese papel.

Por lo general, los documentos se almacenan en un Centro Federal de Registros, dirigido por la Administración Nacional de Archivos y Registros. Pero el IRS a menudo los necesita para el examen posterior a la presentación de la declaración de impuestos de un contribuyente. El IRS luego envía una solicitud a un Centro Federal de Registros. Al 31 de diciembre de 2021, había más de 2000 solicitudes pendientes. Y el IRS a la misma fecha tenía 8.9 millones de devoluciones en espera de envío a un centro.

"El director de operaciones de la Administración Nacional de Archivos y Registros declaró que las solicitudes de registros de impuestos son uno de los tres tipos más grandes de solicitudes atrasadas que atiende la Administración Nacional de Archivos y Registros. Calculó que llevará varios años cumplir con las solicitudes existentes y pendientes", informó TIGTA.

¿PUEDO USAR "DÓNDE ESTÁ MI REEMBOLSO" PARA VERIFICAR EL ESTADO DE MI DEVOLUCIÓN DE 2020?

Desafortunadamente, la herramienta solo muestra el estado de la declaración de impuestos presentada más recientemente dentro de los últimos dos años fiscales, según el IRS. Entonces, si tu declaración de 2021 ha sido procesada, no mostrará el estado del reembolso del año anterior.

Tendrás que comunicarte con la agencia tributaria para obtener información. Aquí hay varios números que podrían facilitarte el

Por otro lado, TIGTA también descubrió que el IRS en su mayoría no ha aplicado sanciones contra corporaciones y sociedades por violar las leyes que exigen la presentación electrónica en algunos casos, por ejemplo, sociedades con más de 100 socios. En una muestra de presentaciones en papel que no cumplen, el IRS no evaluó sanciones contra el 93% de los declarantes.

TIGTA informó anteriormente que había acciones que el IRS podría tomar para reducir las presentaciones en papel y/o convertir las declaraciones de impuestos en papel a un formato electrónico. Además, TIGTA informó que, si bien la presentación electrónica (e-filing) de las declaraciones de impuestos comerciales individuales siguió aumentando, la tasa de presentación electrónica aún está por debajo de la de las declaraciones de impuestos individuales. Finalmente, los repetidos esfuerzos para modernizar el procesamiento de declaraciones de impuestos en papel no han tenido éxito.

En otros hallazgos, TIGTA informó que el IRS ha tomado varias medidas para aumentar la presentación electrónica, pero que la pandemia amplificó la acumulación de declaraciones y registros de impuestos en papel. Esto, dijo TIGTA, sugiere que el IRS necesita crear una estrategia para aumentar aún más la presentación electrónica.