En video: arrancan cajeros automáticos con una camioneta y se roban miles de dólares

LOS ÁNGELES, California - Un dramático video publicado el miércoles muestra el momento en que un par de ladrones roban cajeros automáticos con un peculiar y violento método: arrancándolos con una camioneta.

El video de vigilancia los muestra usando una camioneta para sacar los cajeros automáticos de los negocios en el Inland Empire.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Era domingo, alrededor de las 10:45 p.m., cuando dos hombres en una camioneta blanca usaban correas de amarre para abrir las puertas en Royal Tattoo, en Perris.

Un hombre de 51 años fue atacado con un hacha en el vestíbulo del cajero automático de un banco en el Bajo Manhattan el domingo por la noche, dijo la policía.

Una vez que las puertas están abiertas, se dirigen directamente a un cajero automático que está atornillado al piso. La camioneta saca el cajero automático, aparentemente con facilidad. Los ladrones lo tiran en la parte trasera del camión y se van.

"Tengo cámaras allí mismo, tengo cámaras en la parte de atrás", dijo René Camargo, propietario de Royal Tattoo.

Camargo observó al ladrón en tiempo real en su teléfono. Vive a cinco minutos de distancia, así que condujo rápidamente hasta su tienda de tatuajes y se enfrentó a los intrusos.

"Me detuve frente a ellos y golpearon la camioneta contra el frente de la mía", dijo Camargo.

Presuntos ladrones intentaron detonar un cajero automático en el sur de California, pero no se salieron con la suya, dijeron las autoridades.

Camargo dijo que luego los persiguió hasta la autopista 215, pero los perdió cuando tomaron el camino equivocado en la autopista.

Luego descubrió que posiblemente los mismos ladrones también atacaron otros negocios cercanos.

"Acaban de llegar a Papa Joe's en Moreno Valley", dijo Camargo.

El video de vigilancia de ese allanamiento en Papa Joe's Sports Bar muestra el crimen el lunes, alrededor de las 4 a.m.

Uno de los inconventientes es el cobro de tarifas si se usan en un cajero que no está afiliado a su banco.

Los ladrones en una camioneta blanca usaron correas de amarre para envolver un cajero automático en la puerta principal y en segundos lo sacaron por la ventana.

Lo arrastran a la parte trasera del camión con las placas cubiertas y finalmente se van.

"Están detrás de los cajeros automáticos", dijo Anthony Romo, de Uppercuts Barber Shop. Romo es dueño de la barbería en Loma Linda.

Presuntos ladrones intentaron detonar un cajero automático en el sur de California, pero no se salieron con la suya, dijeron las autoridades.

Él cree que los mismos ladrones atacaron su negocio el viernes por la noche pero no pudieron entrar. En cambio, regresaron dos días después y finalmente entraron, solo para sorprenderse de lo que no encontraron.

"Eventualmente entraron a una máquina de dulces pensando que era un cajero automático", dijo Romo.

Romo dijo que los ladrones recogieron sus correas y se fueron dejando daños menores en la puerta de su casa, y agregó que otros propietarios de peluquerías en Colton y Rialto también fueron atacados.

“Te sientes violado, es lamentable, no quisiera que esto le pasara a nadie más”, dijo Romo.

Si usted recibe beneficios del EDD preste atención especial cuando utilice los cajeros automáticos, se han reportado robos y clonaciones de tarjetas.

Camargo cree que el cajero automático que fue robado de su tienda de tatuajes probablemente tenía alrededor de $5,000 dentro.

Si tiene alguna información sobre los sospechosos, llame a la policía local o al departamento del alguacil.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English