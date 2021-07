Jeff Bezos elige a una piloto de 82 años para ir con él al espacio

Jeff Bezos, quien fundó la empresa aeroespacial Blue Origin, eligió a una piloto residente del norte de Texas de 82 años, a la que se le negaron alas de astronauta hace décadas debido a su género y que volará al espacio con él en solo tres semanas.

La compañía anunció el jueves que Wally Funk, una de las primeras pioneras aeroespaciales de Estados Unidos, estará a bordo del lanzamiento del 20 de julio desde el oeste de Texas, volando en la cápsula como "invitada de honor".

Funk se unirá a Bezos, su hermano y un ganador de una subasta benéfica, como las primeras personas en viajar en un cohete New Shepard, llamado así por el astronauta del Mercury 7 Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio.

Funk se encuentra entre las llamadas mujeres Mercury 13 que pasaron por el entrenamiento de astronautas en la década de 1960, pero nunca llegaron al espacio, ni siquiera al cuerpo de astronautas de la NASA, porque eran mujeres. En aquel entonces, todos los astronautas de la NASA eran hombres y pilotos de pruebas militares.

En un video de Instagram publicado por Bezos, Funk dijo que se sintió "fabulosa" cuando le pidieron que lo acompañara.

"Nunca nada se ha interpuesto en mi camino. Dijeron: -Bueno, eres una niña, no puedes hacer eso-. Y dije: -Adivinen qué, no importa lo que seas. Aún puedes hacerlo si quieres hacerlo y a mí me gusta hacer cosas que nadie ha hecho nunca-'', señaló Funk.

A los 82 años, Funk se convertirá en la persona de mayor edad en ir al espacio. Ella vencerá al fallecido John Glenn, quien estableció un récord a los 77 años cuando volaba a bordo del transbordador espacial Discovery en 1998.

"Nadie ha esperado más. Es el momento. Bienvenido a la tripulación, Wally. Estamos emocionados de que vueles con nosotros el 20 de julio como nuestroa invitada de honor", dijo Bezos a través de Instagram.

Funk, una piloto que vive en Grapevine, fue la primera mujer inspectora de la Administración Federal de Aviación y la primera mujer investigadora de seguridad aérea de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. En el video publicado, dijo que tiene 19,600 horas de vuelo y ha enseñado a volar a más de 3,000 personas.

Después del entrenamiento de Mercury 13, dijo: "Me dijeron que lo había hecho mejor y que había completado el trabajo más rápido que cualquiera de los muchachos. Así que me comuniqué con la NASA cuatro veces. Dije que quería convertirme en astronauta, pero nadie lo haría. No pensé que alguna vez llegaría a subir".

No fue hasta 1983 que la primera mujer estadounidense se elevó al espacio: Sally Ride, que murió en 2012. Y no fue hasta 1995 que una mujer estadounidense pilotó una nave espacial: Eileen Collins a bordo del transbordador Discovery.

Muchas de las mujeres de Mercury 13 se reunieron en Cabo Cañaveral para ese lanzamiento.

En el video, Bezos le describe a Funk cómo los cuatro pasajeros experimentarán la gravedad cero durante unos minutos, luego aterrizarán suavemente en la superficie del desierto y abrirán la escotilla.

"Salga. ¿Qué es lo primero que dice?" le preguntó a ella."Yo diré, '¡Cariño, eso fue lo mejor que me ha pasado!" Funk respondió, abrazando a Bezos en un gran abrazo de oso.