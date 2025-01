En vivo: juramentación de Jenniffer González como gobernadora de Puerto Rico

La gobernadora electa de Puerto Rico, Jenniffer González, asumió el cargo este jueves 2 de enero de 2025, tal como establece la Constitución de la isla.

Puedes seguir los eventos en el reproductor de video de arriba.

Los actos de la toma de posesión de González –quien se convirtió en la segunda mujer electa en gobernar Puerto Rico– inició a las 8:00 a.m., hora de Puerto Rico (7:00 a.m. ET), con la asistencia de la gobernadora electa a una misa en la Iglesia Santa Teresita, ubicada en la calle Loíza en Santurce.

A las 10:00 a.m. local (9:00 a.m. ET), los senadores y representantes estatales electos en las elecciones del 5 de noviembre de 2024 juramentaron en el Capitolio de Puerto Rico. El gabinete de la gobernadora también se juramentó.

La juramentación simbólica de González ocurrió a las 12:00 p.m. (11:00 a.m. ET). Luego, caminará desde la Casa de las Leyes hasta La Fortaleza, en el Viejo San Juan.

A las 2:00 p.m. local (1:00 p.m. ET), habrá una fiesta de pueblo con el lema “Creciendo Juntos” en la Plaza del Tótem. Entre los artistas invitados se encuentran: Natti Natasha, Joseph Fonseca, Bri La Pelúa, DJ Nelson, Alberto Stylee, Rey Pirin, Ranking Stone, Grupo Manía, DJ Playero y la banda Algarete.

Ana Isabel, Gisselle, Manny Manuel, Celinés, Lourdes Robles, Juan Vélez, Adeán Cabán Butter, Luna e Hilda Ramos serán parte del evento protocolar de la mañana, dirigido por el maestro Cuco Peña.

JENNIFFER GONZÁLEZ Y LA DIÁSPORA PUERTORRIQUEÑA

Jenniffer González, afiliada al Partido Republicano, ocupó el cargo de comisionada residente en Washington D.C. durante dos cuatrienios: de 2016 a 2020 y de 2020 a 2024.

El primer término lo cumplió bajo el mandato del exgobernador Ricardo Rosselló y sus sucesores (Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi) tras las protestas masivas que provocaron la dimisión de Rosselló en el verano de 2019. Cabe destacar que González le solicitó al entonces gobernador, como muchos otros puertorriqueños, su renuncia.

González ha denunciado en múltiples ocasiones el “trato discriminatorio a los residentes de Puerto Rico” debido al estatus político de la isla.

De hecho, uno de sus principales enfoques durante su incumbencia en el Congreso fue el proyecto de estatus, que trabajó junto a la congresista por Nueva York, Nydia Velázquez. La intención del plan radicado en el Congreso era abordar el asunto del estatus político de la isla.

Durante el estancamiento que tuvo el proyecto de González en el Congreso, la gobernadora electa de Puerto Rico cuestionó la identidad puertorriqueña de Alexandria Ocasio-Cortez, congresista demócrata por Nueva York.

“Lamentablemente, una congresista de Nueva York quiere evitar que los puertorriqueños tengamos ese poder del voto, mientras ella lo disfruta en Nueva York. Las hipocresías de la vida, de los que se llaman puertorriqueños, pero no están dispuestos a tratar a los puertorriqueños como iguales”, dijo González en declaraciones escritas en 2022.

Actualmente, más de 5 millones de puertorriqueños viven en Estados Unidos, concentrándose mayormente en los estados de Florida, Nueva York, y otros lugares.

ELECCIONES HISTÓRICAS EN PUERTO RICO

González obtuvo el 41.26% de los votos en unas históricas contiendas en Puerto Rico el 5 de noviembre de 2024, en las que el candidato Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), -un partido no tradicional- ocupó el segundo lugar con el 30.77% de los votos por primera vez en la historia desde su fundación.

Durante la campaña por la gobernación, el cantante de música urbana, Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, arremetió contra el Partido Nuevo Progresista, que preside González, y el Partido Popular Democrático (PPD).

De hecho, en una entrevista con el influencer "El Tony", Benito Ocasio dijo: "Yo no quiero sacar un tema diciendo Jenniffer mentirosa, no seas embustera, muerte al PNP, a todos los corruptos, Puerto Rico se merece algo mejor”.

Bad Bunny invirtió más de $500,000 durante durante el tiempo de campaña electoral para buscar un cambio en el voto de los boricua, que por años votó de forma bipartidista por los partidos PNP y PPD.

JENNIFFER DIJO QUE SACARÍA A LUMA

Debido a la crisis energética que vive Puerto Rico desde el paso del huracán María en 2017, González prometió en una asamblea que sacaría a LUMA Energy, compañía privada encargada de la distribución y transmisión de la energía eléctrica de la isla, e iniciará un proceso de transición con otro posible operador de la transmisión y distribución de energía eléctrica. “Hoy le digo que yo quiero dejar claro… pa’ fuera es que va", dijo González durante su campaña.

Sin embargo, previamente a esas expresiones, había dicho que no cancelaría el contrato con LUMA Energy debido a lo costoso que saldría. “Hay un contrato ahí. Quisiera cancelarlo, pero si lo hago, soy una irresponsable porque le cuesta más a Puerto Rico”, comentó.

Para conocer más sobre la plataforma de gobierno de González, haz clic aquí.