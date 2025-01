“Inimaginable”: el relato de corresponsal de “Al Rojo Vivo” que sufrió odisea con incendio en California

La periodista Jessica Maldonado, reportera del programa "Al Rojo Vivo", contó entre lágrimas cómo fue evacuada de su casa el miércoles por los incendios que han devastado al condado de Los Ángeles en los últimos días.

"Ha sido tan difícil, no lo puedo describir con palabras", dijo Maldonado ahogada en llanto mientras era entrevistada por su colega y amiga, Jessica Carrillo.

"Nunca en mi carrera, que me ha tocado cubrir un montón de historias, me he imaginado esta devastación que se está viviendo en California. Es horrible. No se lo deseo a nadie", agregó la periodista.

Maldonado indicó que la residencia encima de la suya "se colapsó", y agregó que "mi mamá es una señora de la tercera edad y hace un año se cayó y anda con un caminador".

"Yo estaba con mi perrito, mi mamá, que anda con el caminador, y dije: 'Nos vamos a quedar aquí atorados'", recordó visiblemente afectada.

"Ha sido de las experiencias más aterradoras que he vivido", contó mientras era consolada por su colega.

La periodista indicó que no tiene claro si, en efecto, lo perdió todo. "Traté de ir hoy (jueves) a ver cómo está mi casa, porque siguen ahí los bomberos... me dijeron que todavía no podía acceder a mi casa. Entonces no sé si mi casa está perdida, si algo se salvó, si no se salvó, no sé", narró.

Maldonado publicó en su cuenta de Instagram un breve video en el que se alcanzan a ver las llamas luego de que fue evacuada.

"Una amarga y dolorosa noche. Sin palabras, solo dolor. Tuve que abandonar mi hogar, un lugar que con trabajo duro y honrado compré hace años, estoy con emociones entumidas, pero agradecida de que pude salir con mi madre viva del voraz incendio", escribió en la publicación.

La comunicadora agregó: "Tengo entendido que los bomberos siguen trabajando arduamente para ayudar a todos los vecinos. Gracias a Dios tengo vida, y gracias al departamento de bomberos por arriesgar sus vidas por nosotros sin conocernos".