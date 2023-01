Sin muelas: cómo pasa sus días “El Chapo” Guzmán en una diminuta celda

MIAMI — El abogado Joaquín “El Chapo” Guzmán denunció públicamente las condiciones inhumanas a las que es sometido su cliente, quien a su juicio pasa la mayor parte del día en una diminuta celda, segregado del resto de la población carcelaria.

José Refugio Rodríguez Núñez, abogado de “El Chapo”, dijo el martes a una radio local que el capo le hizo llegar un mensaje en el que pedía al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador , que intervenga jurídicamente para lograr su regreso a México ante las “condiciones degradantes e inhumanas” de su reclusión en la cárcel de máxima seguridad conocida como Supermax, que incluyen la incomunicación con su abogado y su familia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

El abogado aseguró que las autoridades mexicanas deben revisar cada seis meses el estado del reo en la cárcel en Colorado, donde cumple cadena perpetua, lo que no ha ocurrido.

"EL CHAPO" CUMPLE CONDENA PERPETUA EN LA PRISIÓN CONOCIDA COMO SUPERMAX EN COLORADO

“De abril a la fecha lo han sacado de un corralito que mide siete pies de ancho por ocho pies de largo, una vez por semana, máximo tres veces a la semana por dos horas, no le pega el sol, la comida es de pésima calidad, no hay salud; estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlas, se las sacaron para que no estuviera molestando", denunció el letrado.

Además, señaló que Guzmán recibe un trato desigual al resto de reos y que desde el pasado marzo hasta la fecha tan solo ha podido hacer seis o siete llamadas a sus familiares y abogados.

"Los guardias tienen prohibido hablarle en español (...) se encuentra segregado en su celda y él se duele de estas graves violaciones de derechos humanos", añadió Refugio Rodríguez.

Según reporta el diario Denver Post, “El Chapo” ocupa una de las celdas en lo que se llama el ala conocida como “Range 13”, que tiene cuatro celdas bajo monitoreo con cámara de TV las 24 horas al día.

La cama es de cemento y tiene un colchón bien delgado. La celda cuenta con un lavatorio y un inodoro, para limitar las salidas del reo. La cárcel aloja a unos 400 reos, quienes pasan solos al menos 23 horas al día.

“El Chapo”, responsable de traficar cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante más de 25 años al frente del cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y condenado a cadena perpetua dos años después.

El capo se convirtió en una leyenda tras fugarse dos veces de la cárcel en México.