Biden: veteranos son “la columna vertebral de acero de esta nación”

WASHINGTON - El presidente Joe Biden dijo que los veteranos de guerra son “la columna vertebral de acero de esta nación” al conmemorar el Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington.

En un discurso en el anfiteatro del cementerio, el comandante en jefe recordó batallas famosas en las que participaron las tropas estadounidenses y dijo que esos soldados están “enlazados en una cadena de honor que se remonta a los días de nuestra fundación. Cada uno sujeto por un juramento sagrado a apoyar y defender. No un lugar, no una persona, no un presidente, sino una idea que es única en la historia humana. Esa idea es los Estados Unidos de América".

El 11 de noviembre, antes llamado Día del Armisticio, es el aniversario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial en 2018.

La ceremonia tuvo un cariz personal para Biden y la primera dama Jill Biden.

Beau, hijo de Biden, se enroló en 2013 en la Guardia Nacional de Delaware. En 2008, revistó durante un año en Irak con el grado de capitán, donde obtuvo varias condecoraciones. Luego fue procurador general de Delaware. Murió de cáncer cerebral en 2015.

“Lo echamos de menos”, dijo el presidente ak relatar cómo le sujetó los galones a su uniforme cuando ingresó a la Guardia Nacional.

“Nos reunimos hoy para honrar a las generaciones de estadounidenses que estuvieron en el frente de la libertad”, dijo. “Para dar fe de las grandes hazañas de unas pocas personas nobles que arriesgaron todo, todo para darnos un futuro mejor”.

Dijo que “nuestros veteranos son la columna vertebral de acero de esta nación y sus familias, como muchos de ustedes, son el corazón valiente”.