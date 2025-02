Trudeau anuncia represalias arancelarias contra EEUU en respuesta a medidas de Trump

WASHINGTON — El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el sábado por la noche que su país responderá a la decisión del presidente Donald Trump de promulgar un arancel del 25% sobre las exportaciones canadienses a Estados Unidos con la implementación de un arancel del 25% sobre $155,000 millones en productos estadounidenses.

Los comentarios de Trudeau se produjeron apenas horas después de que Trump firmara una orden ejecutiva que implementa aranceles sobre productos de Canadá, México y China.

La orden de Trump implementó un arancel del 25% sobre las importaciones de México y Canadá, excluyendo los productos energéticos canadienses, que enfrentarían un arancel del 10%.

También implementó un arancel adicional del 10% sobre las importaciones de China.

Trudeau dijo durante la conferencia de prensa del sábado por la noche que los aranceles sobre los productos estadounidenses incluyen "aranceles inmediatos sobre productos por valor de $30,000 millones a partir del martes", el día en que Estados Unidos tiene previsto comenzar a cobrar aranceles sobre los productos canadienses.

Dijo que el resto de los aranceles se aplicarán en unas tres semanas "para permitir que las empresas y las cadenas de suministro canadienses busquen alternativas".

"Al igual que los aranceles estadounidenses, nuestra respuesta también será de gran alcance e incluirá artículos de uso diario como cerveza, vino y bourbon estadounidenses, frutas y jugos de frutas, incluido el jugo de naranja, junto con verduras, perfumes, ropa y zapatos", dijo Trudeau. "Incluirá productos de consumo importantes como electrodomésticos, muebles y equipos deportivos, y materiales como madera y plásticos, junto con mucho, mucho más".

Canadá puede no ser el único país que implemente aranceles recíprocos.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo en español en una publicación a X que instruyó a su secretario de Economía "para implementar el Plan B en el que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México".

Sheinbaum también criticó los aranceles, diciendo en la publicación a X: "Rechazamos categóricamente la calumnia de la Casa Blanca contra el Gobierno de México alegando alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención de interferir en nuestro territorio".

“México no sólo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, no quiere que llegue a ninguna parte”, añadió.

“Por eso, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos criminales que trafican drogas y generan violencia, debemos trabajar juntos de manera integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable”, añadió. “Coordinación, sí; subordinación, no”.

Ni la embajada china en Estados Unidos ni el Ministerio de Asuntos Exteriores de China respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el sábado por la noche.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, dijo durante una conferencia de prensa a principios de esta semana que “China ha dado apoyo a la respuesta de Estados Unidos al problema del fentanilo con espíritu de humanidad y buena voluntad, y ha llevado a cabo una cooperación antinarcóticos con la parte estadounidense de manera amplia y profunda”.

“Los logros que hemos alcanzado están a la vista de todos”, continuó Mao, según la transcripción del gobierno chino. “Esperamos que Estados Unidos trabaje para continuar con la dinámica positiva que tanto costó lograr en la cooperación antinarcóticos”.

Los anuncios de aranceles de los líderes internacionales podrían hacer tambalear los precios para los consumidores tanto en Estados Unidos como en el extranjero, lo que afectaría los costos de artículos como alimentos, productos electrónicos y automóviles.

En una publicación en Truth Social, Trump atribuyó su decisión a “la gran amenaza de inmigrantes ilegales y drogas mortales que matan a nuestros ciudadanos, incluido el fentanilo”.

La gran mayoría del fentanilo incautado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se produjo a lo largo de la frontera sur, no en la frontera norte, según un panel público de la agencia federal.

China, México y Canadá son los tres principales proveedores de importaciones a Estados Unidos, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. México y Canadá son aliados de Estados Unidos y han tenido durante mucho tiempo relaciones económicas estables con Estados Unidos.

La orden ejecutiva de Trump se produjo después de que prometiera en noviembre emitir aranceles sobre los bienes procedentes de los tres países. Durante su campaña, Trump dijo que impondría un arancel general de hasta el 20% a las importaciones de otros países y que fijaría un arancel de al menos el 60% a los productos chinos.

Trump impuso aranceles a China durante su primer mandato, lo que dio como resultado que los dos países se aplicaran aranceles de represalia entre sí en lo que se denominó una "guerra comercial".

Los expertos han advertido que otra serie de aranceles podría tener repercusiones más allá de la economía, lo que podría afectar a las iniciativas de seguridad nacional y salud entre los dos países.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.