Kevin McCarthy logra la nominación para ser el líder mayoritario en la Cámara Baja

WASHINGTON - El actual líder de la minoría republicana en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, recibió este martes el apoyo de su partido para convertirse en presidente de esa instancia en caso de que los conservadores logren hacerse con la mayoría.

Los resultados en la Cámara de Representantes de las elecciones de medio término del pasado 8 de noviembre todavía no se conocen, pero las proyecciones de los principales medios del país apuntan que los conservadores rozan una victoria casi segura.

La cadena CNN y el diario The Washington Post conceden a los republicanos 215 de los 535 escaños de la Cámara, mientras que The New York Times les da 217, a uno solo de la mayoría.

SU NOMINACIÓN SERÁ VOTADA EL 3 DE ENERO

La nominación de McCarthy es preliminar, porque la elección de ese cargo tendrá lugar el próximo 3 de enero, fecha en la que el Congreso resultante de esos comicios inicia la nueva legislatura.

Esa jornada votarán todos los integrantes de la Cámara de Representantes. El futuro presidente necesita lograr el apoyo de al menos 218.

McCarthy escribió el pasado 9 de noviembre a los miembros de su formación para pedirles el apoyo en la nueva etapa: "Estoy decidido a garantizar que esta mayoría alcanza todo su potencial", apuntó en una carta filtrada por los medios.

Como aspirante a suceder a la demócrata Nancy Pelosi en la presidencia de la Cámara Baja también se había postulado el conservador Andy Biggs, legislador por Arizona.

"Tenemos un nuevo paradigma y creo que el país quiere una dirección diferente por parte de la Cámara de Representantes", dijo Biggs este lunes a la web conservadora Newsmax, donde admitió que batir a McCarthy era complicado.

Este último, nacido hace 57 años en California, es líder de la minoría republicana en esa Cámara desde enero de 2019. Desde agosto de 2014 y hasta entonces encabezó la mayoría, tras haber sido desde enero de 2011 líder adjunto.