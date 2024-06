En video: hombre estuvo atrapado por casi dos horas en la chimenea de un edificio

Los bomberos rescataron a un hombre que estuvo atrapado durante casi dos horas el domingo dentro de la chimenea de un edificio de apartamentos de cuatro pisos en el centro de Los Ángeles.

Un video mostró al hombre bajando a la chimenea como Santa Claus desde la azotea del edificio en la cuadra 1300 de South Flower Street. Pareció agarrarse a una barra de metal sobre la chimenea antes de perder el agarre.

Los bomberos utilizaron cámaras para determinar la ubicación del hombre en la chimenea, que se extendía por los cuatro pisos del edificio.

Una familia del condado de Santa Bárbara se llevó el susto de su vida al ver una invasión de pájaros caer y quedar atrapados en la chimenea de su hogar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano del LAFD atravesaron una pared interior y entraron al pozo debajo del hombre. Los rescatistas pudieron deslizar al hombre por la chimenea hasta un lugar seguro.

“Los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano del LAFD pudieron abrirse paso hacia el espacio vertical utilizando herramientas eléctricas para evitar la acumulación de monóxido de carbono dentro del edificio donde se llevó a cabo la operación de brecha y entraron al pozo debajo del hombre para deslizarlo hacia un lugar seguro”, dijo Nicholas Prange, del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

El hombre, que se cree que tiene unos 25 años, fue liberado alrededor de las 10 p.m. Fue hospitalizado con heridas moderadas.

Los detalles sobre por qué el hombre entró en la chimenea no estuvieron disponibles de inmediato.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.