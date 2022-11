“No me gustaría separarme”: madre hispana afirma sentirse insegura a pesar de la extensión del TPS

Soledad Miranda es una de las miles de tepesianas que emigró a Estados Unidos hace casi 29 años y tras la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) aún siente inseguridad. La mujer afirmó haber llegado con el corazón lastimado por haber tenido que dejar a su hija de tan solo un año.

“No me gustaría separarme de mi otra hija, porque tengo dos. Sí, yo me vine con el corazón partido, hace casi 29 años. Si me quitaran estos papeles no sé a dónde podría ir a trabajar, lo único que me conforma es si las personas me buscan para la costura”, explicó.

El gobierno de Joe Biden anunció el jueves la extensión de esta medida hasta el 30 de junio de 2024 para El Salvador, Nicaragua, Honduras, Sudán, Haití y Nepal. Aunque este anuncio alivia a más de 300,000 beneficiarios, algunos todavía se sienten en el limbo.

Miranda se dedica a la costura desde hace años y ha sembrado esa tradición en su hija Marylin, quien es ciudadana americana y ha visto de primera mano la angustia de su madre por una posible cancelación del TPS.

Cientos de beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS) están a la expectativa de la decisión que podría tomarse en los próximos días en el noveno circuito de California.

“Yo siempre he soñado con mis 15 años. Siempre veía bien bonitos sus vestidos y cómo bailaban. Lo más que me da miedo es que deporten a mi mamá a su país. Yo necesito estar aquí y quedarme aquí para poder ayudarle a mi mama cuando sea más viejita", expresó Marylin.

La joven relató cómo Miranda ha sido su apoyo fundamental para salir adelante.

“Me gustaría ayudarla porque ella siempre ha estado ahí por mí, siempre me ha dicho que tu sí puedes, siempre me motiva a hacer cosas que yo digo que no las puedo hacer”, enfatizó.

La incertidumbre aumentó a finales de octubre debido al colapso en las negociaciones entre los abogados de los denominados tepesianos y el gobierno del presidente Biden.

No obstante, luego del anuncio realizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), el TPS ya no vencerá el 31 de diciembre, como estaba pronosticado.