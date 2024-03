Presentan moción para destituir a Johnson como presidente de la Cámara Baja

WASHINGTON – La representante Marjorie Taylor Greene presentó una moción para destituir al presidente Mike Johnson, dijeron a NBC News tres fuentes con conocimiento de la medida, justo cuando la Cámara Baja votaba para evitar un cierre del gobierno.

Johnson, republicano por Louisiana, se ha desempeñado como portavoz durante cinco meses, reemplazando a Kevin McCarthy, quien fue destituido del puesto principal bajo un proceso similar.

No quedó claro de inmediato cómo actuaría la Cámara Baja sobre su moción, que requiere sólo una mayoría de votos para destituir al presidente.

Greene, republicana por Georgia, no presentó la moción como privilegiada, lo que obligaría a votar dentro de dos días legislativos, sino como una moción regular, que podría remitirse a un comité, donde probablemente languidecería.

Greene dijo a los periodistas que la moción de anulación era "más una advertencia que un aviso de despido", diciendo que no quiere "arrojar a la Cámara al caos", como las tres semanas y media que estuvo sin un presidente cuando McCarthy fue derrocado.

"No estoy diciendo que no sucederá en dos semanas o que no sucederá en un mes o quién sabe cuándo. Pero sí digo que el tiempo ha comenzado. Es hora de que nuestra conferencia elija un nuevo presidente", dijo.

También dijo que no había discutido la moción con el expresidente Donald Trump.

La Cámara de Representantes tomará un receso de dos semanas el viernes y no considerará la moción hasta que regrese, dijo a NBC News un funcionario familiarizado con el proceso. La Cámara volverá a sesionar el 9 de abril.

Raj Shah, portavoz de Johnson, dijo que el objetivo del presidente es "gobernar. Continuará impulsando una legislación conservadora que asegure nuestra frontera, fortalezca nuestra defensa nacional y demuestre cómo aumentaremos nuestra mayoría".

El representante Matt Gaetz, republicano por Florida, quien forzó la votación para destituir a McCarthy como presidente, dijo a los periodistas el jueves que no apoya una moción para dejar vacante la presidencia y desalojar a Johnson.

"Si dejamos vacante a este presidente, terminaremos con un demócrata", dijo Gaetz a los periodistas. “Cuando dejé vacante el último, le prometí al país que no terminaríamos con el presidente demócrata. Y tenía razón. No podría volver a hacer esa promesa”.

Cuando se le preguntó cómo podría suceder eso, Gaetz dijo: “Haríamos que los republicanos se cruzaran. Me preocupa que tengamos republicanos que votarían por Hakeem Jeffries en este momento. Realmente lo hago. No me alegra decir eso. Pero sólo puedes dejar vacante al presidente si sabes que la dirección del partido no cambiará de manos. Lo supe con certeza la última vez. No lo sé con certeza esta vez”.

La medida de Gaetz contra McCarthy provocó la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente de la Cámara de Representantes fuera destituido en medio de una sesión.

Provocó semanas de caos en la escasa mayoría republicana mientras luchaban por encontrar un reemplazo antes de decidirse por Johnson.

El representante Tim Burchett, republicano por Tennessee, que votó a favor de derrocar a McCarthy, dijo que no apoyaría una moción para destituir a Johnson el viernes. "No, no me ha mentido", dijo.

Greene había estado dando pistas sobre sus planes. Cuando se le preguntó en el podcast de Steve Bannon el viernes antes de la votación sobre gastos sobre una moción de anulación, dijo: “Hoy estamos tomando esa decisión minuto a minuto, Steve, y creo que puedes estar atento. Les insto a que observen lo que sucede”.

El jueves por la tarde, Greene dijo a NBC News: "Hay mucha gente hablando de una moción de desalojo".

Pero no dio más detalles sobre si realmente presentaría una moción ni cuándo. Cuando se le preguntó por qué, respondió: "Todo tipo de cuestiones".