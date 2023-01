McCarthy ofrece acuerdo para poner fin a la lucha por la presidencia de la Cámara Baja

WASHINGTON DC - Los contornos de un acuerdo que podría convertir al líder republicano Kevin McCarthy en el presidente de la Cámara de Representantes comenzaron a emerger después de tres días agotadores y 11 votaciones fallidas en un espectáculo político que no se ha visto en un siglo. Ha dejado a los republicanos en desorden y expuesto nuevamente la fragilidad de la democracia estadounidense.

La Cámara volverá este viernes, con los republicanos tratando de elegir a su nuevo presidente de la Cámara, esta vez, en el contexto del segundo aniversario del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. El ataque mortal fue una escena inimaginable de caos que sacudió al país cuando una turba de partidarios del entonces presidente Donald Trump intentó impedir que el Congreso certificara la derrota electoral del republicano en 2020.

McCarthy no prometió una votación final que le aseguraría el mazo del orador, pero estaban surgiendo destellos de un acuerdo con al menos algunos de los reticentes de extrema derecha que le han negado el apoyo.

“Tenemos algunos avances”, dijo McCarthy el jueves por la noche, respondiendo preguntas sobre el largo y complicado proceso. “No es cómo empiezas, es cómo terminas”.

EL ACUERDO QUE PRESENTÓ McCARTHY

El acuerdo que McCarthy presentó a los reticentes del conservador Freedom Caucus y otros se centra en los cambios de reglas que han estado buscando durante meses. Esos cambios reducirían el poder de la oficina del presidente de la Cámara Baja y darían a los legisladores de base más influencia en la redacción y aprobación de leyes.

Incluso si McCarthy es capaz de asegurar los votos que necesita, emergerá como un presidente debilitado, habiendo cedido algunos poderes y dejándolo constantemente bajo la amenaza de ser expulsado por sus detractores. Pero también estaría potencialmente envalentonado como sobreviviente de una de las peleas por el mazo más brutales en la historia de Estados Unidos.

El núcleo del acuerdo emergente es el restablecimiento de una regla de la Cámara que permitiría a un solo legislador presentar una moción para "desalojar la silla", esencialmente convocando una votación para expulsar al orador. McCarthy se había resistido a permitirlo, porque se había mantenido sobre la cabeza del ex presidente republicano John Boehner, persiguiéndolo hasta la jubilación anticipada.

El presidente del Freedom Caucus de la cámara, Scott Perry de Pensilvania, quien había sido un líder en los esfuerzos de Trump para desafiar su derrota en las elecciones presidenciales ante el demócrata Joe Biden, se mostró receptivo al paquete propuesto, tuiteando un adagio de Ronald Reagan: "Confía pero verifica".

Otras victorias para los reticentes incluyen disposiciones en el acuerdo propuesto para ampliar la cantidad de escaños disponibles en el Comité de Reglas de la Cámara, exigir 72 horas para que los proyectos de ley se publiquen antes de las votaciones y prometer intentar una enmienda constitucional que impondría límites federales a el número de términos que una persona podría servir en la Cámara y el Senado.

Para que las esperanzas no se adelanten a la realidad, el conservador Ralph Norman de Carolina del Sur dijo: “Esta es la primera ronda”.

Podrían ser los ingredientes de un acuerdo para poner fin a un enfrentamiento que ha dejado a la Cámara incapaz de funcionar por completo. Los miembros no han prestado juramento y casi ningún otro negocio puede suceder. Un memorando enviado por el director administrativo de la Cámara el jueves por la noche decía que los comités “solo llevarán a cabo las responsabilidades constitucionales básicas”. La nómina no se puede procesar si la Cámara no está funcionando antes del 13 de enero.

UNA LARGA SEMANA DE VOTACIONES FALLIDAS

Después de una larga semana de votaciones fallidas, el recuento del jueves fue desalentador: McCarthy perdió la séptima, octava y luego las históricas novena, décima y undécima rondas de votación, superando el número de hace 100 años en la última lucha prolongada para elegir un orador.

El republicano de California salió de la cámara y bromeó sobre el momento: “Aparentemente, me gusta hacer historia”.

Sentimientos de aburrimiento, desesperación y molestia parecían cada vez más evidentes.

UN VOTO POR TRUMP

Un crítico de McCarthy, el representante Matt Gaetz de Florida, votó por Trump, una señal simbólica pero aguda de las amplias divisiones sobre el futuro del Partido Republicano. Luego fue más allá, pasando el día de la protesta al absurdo al nominar formalmente al expresidente como presidente de la Cámara en la votación número 11. Trump obtuvo un voto, de Gaetz, provocando risas.

Los demócratas dijeron que era hora de ponerse serios. “Esta sagrada Cámara de Representantes necesita un líder”, dijo el demócrata Joe Neguse de Colorado, nominando al líder de su propio partido, Hakeem Jeffries, como orador.

Lo que comenzó como una novedad política, la primera vez desde 1923 que un candidato no ganaba el mazo en la primera votación, se ha convertido en una amarga disputa del Partido Republicano y una crisis potencial cada vez más profunda.

El líder demócrata Jeffries de Nueva York obtuvo la mayor cantidad de votos en cada votación, pero tampoco alcanzó la mayoría. McCarthy corrió segundo, sin ganar terreno.

La presión ha crecido con cada día que pasa para que McCarthy encuentre de alguna manera los votos que necesita o se haga a un lado. Los presidentes republicanos entrantes de los comités de Asuntos Exteriores, Servicios Armados e Inteligencia de la Cámara de Representantes dijeron que la seguridad nacional estaba en riesgo.

"El gobierno de Biden no se controla y no hay supervisión de la Casa Blanca”, escribieron los republicanos Michael McCaul, Mike Rogers y Mike Turner en un comunicado conjunto.

Pero los detractores del flanco derecho de McCarthy, encabezados por Freedom Caucus y alineados con Trump, parecían envalentonados, a pesar de que el expresidente respaldó públicamente a McCarthy.

Los reticentes del Partido Republicano propusieron repetidamente el nombre del representante Byron Donalds de Florida, asegurando la continuación del estancamiento que cada vez tenía más trasfondos raciales y políticos. También presentaron al republicano Kevin Hern de Oklahoma, dividiendo el voto de protesta.

Donalds, que es negro, es visto como un líder de partido emergente y un contrapunto republicano al líder demócrata, Jeffries, quien es el primer líder negro de un partido político importante en el Congreso de EEUU y está en camino de convertirse en presidente algún día.

Las papeletas siguieron produciendo casi el mismo resultado, 20 reticentes conservadores aún se negaban a apoyar a McCarthy y lo dejaban muy por debajo de los 218 que normalmente se necesitan para ganar el mazo.

De hecho, McCarthy vio que su apoyo se reducía a 201, cuando un compañero republicano pasó a votar simplemente "presente" y luego a 200. Con solo una mayoría republicana de 222 escaños, no pudo gastar votos.

El comienzo desorganizado del nuevo Congreso apuntó a las dificultades que se avecinan con los republicanos ahora en control de la Cámara, de la misma manera que algunos oradores republicanos anteriores, incluido Boehner, tuvieron problemas para liderar un flanco derecho rebelde. El resultado: cierres de gobierno, enfrentamientos y la jubilación anticipada de Boehner.

La lucha más larga por el mazo comenzó a fines de 1855 y se prolongó durante dos meses, con 133 votos, durante los debates sobre la esclavitud en el período previo a la Guerra Civil.