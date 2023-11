“Me quitaron un pedazo de mí”: trágico accidente trunca el sueño americano de dos hermanos mexicanos

ENCINITAS - Un trágico accidente donde un menor de 17 años perdió la vida mientras viajaba en motocicleta en Encinitas, truncó el sueño americano de dos hermanos mexicanos. Ahora, su familia batalla para repatriar los restos a México.

“Me quitaron un pedazo de mí. Él vino y se acostó en mi hombro en la mañana, le di 'apapachos' y me fui a trabajar", dijo Belsar Roblero Pérez, hermano de Jimmy, quien la mañana del 5 de noviembre sería la última vez que vería a su hermano Jimmy, de 17 años.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

“Salió y se fue en la moto y a los cinco minutos le dicen a mi esposa que había muerto", señaló.

“Yo dije, no, el esta acá adentro, no lo podía creer, quedé impactada y salí corriendo", relató Areli Morales, cuñada de Jimmy. "Cuando me quedo viendo, están todas las cosas de mi cuñado el casco la moto su ropa que llevaba. Ese momento fue muy doloroso que no puedo explicarlo".

Dolor que, dijeron, se agrava a diario, ya que al vivir a minutos de donde sucedió el accidente, ambos tienen que conducir por la calle en donde aún vemos las marcas de la policía y de la de la llanta de la moto de Jimmy cuando perdió el control.

De acuerdo con el Departamento del Alguacil, Jimmy conducía su motocicleta al este de la cuadra 500 Encinitas boulevard, cuando por causas aún desconocidas pegó en la banqueta, y la motocicleta y el joven volaron hasta impactarse en un poste telefónico.

"Quizás muchos digan, solamente era un cuñado para mí, pero yo lo tenía como un hermanito", dijo Morales.

Y la corta vida de quien describieron como la alegría de la casa, terminó ahí, y con ello la esperanza de estos hermanos de lograr el sueño americano juntos.

"Nuestro plan era irnos en menos del año, yo hacer la casa y él componer su casa", dijo Roblero Pérez.

Su plan era regresarse a su querido México en donde viven sus padres y cuatro hermanos a quienes no ve desde hace más de 2 años, y a quienes tuvo que darles la noticia de la muerte de Jimmy.

"Me está costando no estar con mis padres la verdad, pero mi esposa es una gran mujer y me está apoyando", dijo Roblero Pérez.

Esta pareja de mexicanos aseguró que desean enviar el cuerpo de Jimmy a Chiapas, lo que no ha sido nada fácil.

"Fallecer en el país que no es nuestro es tan difícil, por la economía, nos cobran muy caro mandar el cuerpo y los trámites de los papeles", dijo Roblero Pérez.

Mas de $10,000 es lo que esta pareja necesita para enviar el cuerpo de Jimmy a México, para lo que crearon una página de recaudación de fondos GoFundMe.

"Quizás a ellos les hubiera gustado que regresara con vida pero la voluntad de Dios no fue así pero que por lo menos lo vean por última vez", agregó Morales.

Al igual como quedó la moto de Jimmy destrozada, es como está esta familia; su esperanza es la ayuda de la comunidad para que sus padres puedan darle el último adiós a Jimmy.

Tras la entrevista, nuestra reportera de TELEMUNDO 20, Tania Luviano, puso a la familia de Jimmy en contacto con el Consulado de México en San Diego que ofrecen servicios de repatriación de restos. Si tú requieres consultar sobre tu caso comunícate al departamento de protección al (619) 231-3847