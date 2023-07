Apuñalan en prisión al médico Larry Nassar mientras cumple condena por abuso sexual a gimnastas

El médico deportivo Larry Nassar, condenado por abusar sexualmente de gimnastas, fue apuñalado varias veces durante un altercado con otra persona encarcelada en una prisión federal de Florida.

Dos personas familiarizadas con el asunto le dijeron a The Associated Press que el ataque ocurrió el domingo en la penitenciaría estadounidense Coleman en Sumterville, en el centro de Florida. La gente dijo que estaba en condición estable el lunes.

Una de las personas dijo que había sido apuñalado en la espalda y en el pecho.

Las personas no estaban autorizadas a discutir públicamente los detalles del ataque o la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Nassar fue sentenciado a décadas de prisión por agredir sexualmente a gimnastas, incluidas medallistas olímpicas.

Admitió haber agredido sexualmente a atletas cuando trabajaba en la Universidad Estatal de Michigan y en USA Gymnastics, que entrena atletas olímpicos. Además, se declaró culpable de poseer pornografía infantil.

Más de 100 mujeres, incluida la medallista de oro olímpica Simone Biles, solicitaron colectivamente más de 1.000 millones de dólares del gobierno federal por el hecho de que el FBI no detuvo a Nassar cuando los agentes se enteraron de las acusaciones en su contra en 2015. Fue arrestado por la policía de la Universidad Estatal de Michigan en 2016.

El estado de Michigan acordó pagar 500 millones de dólares a más de 300 mujeres y niñas que fueron agredidas por él. USA Gymnastics y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos llegaron a un acuerdo de 380 millones de dólares.

La Corte Suprema de Michigan rechazó el mes pasado una apelación final de Nassar. Sus abogados dijeron que fue tratado injustamente en 2018 y merecía una nueva audiencia, basándose en comentarios vengativos de una jueza que lo llamó un “monstruo” que se “marchitaría” en prisión como la bruja malvada en “El mago de Oz”.

“Acabo de firmar su sentencia de muerte”, dijo la jueza del condado Ingham, Rosemarie Aquilina, sobre la sentencia de 40 años de Nassar.

Más de 150 víctimas hablaron o entregaron declaraciones durante una audiencia extraordinaria de siete días en la corte de Aquilina hace más de cuatro años.