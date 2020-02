Michael Avenatti es hallado culpable en caso de extorsión a Nike

NUEVA YORK - Un jurado encontró culpable de todos los cargos al abogado de alto perfil, Michael Avenatti, en su juicio por extorsión conra el gigante de calzados Nike.

Los fiscales sostuvieron que Avenatti amenazó con usar su fama para organizar una conferencia de prensa y presentar afirmaciones de que los ejecutivos de Nike estaban corrompiendo el baloncesto universitario al financiar pagos a jugadores élite y sus familias, a menos que se le pagara millones de dólares para llevar a cabo la investigación interna.

En ese momento, dicen los fiscales, Avenatti enfrentaba al menos $11 millones en deudas. Su exgerente de oficina de la firma de abogados testificó que las finanzas estaban tan decaídas en marzo de 2019, que varios de sus empleados fueron desalojados de sus oficinas de $50,000 al mes y estaban trabajando desde sus hogares.

El veredicto llega días después de que el abogado de Avenatti usó el icónico eslogan publicitario de Nike "Just Do It" en un argumento de cierre, diciendo que Avenatti siguió los deseos de un cliente de estar en modo de ataque cuando entró en una reunión con los abogados de la empresa.

El abogado, Howard Srebnick, instó a los miembros del jurado a ignorar las amenazantes palabras del abogado de California contra los abogados de Nike de que publicaría fechorías que perjudicarían el valor de las acciones de la compañía a menos que se le pagara hasta $25 millones para realizar una investigación interna.

El hermano de Srebnick, Scott, otro abogado que representa a Avenatti, dijo al jurado que un entrenador de baloncesto juvenil aficionado en California y el asesor del entrenador consideraron que Avenatti era el tipo de "artillería pesada" que necesitaban de su lado para acabar con la corrupción de Nike y llegar a un acuerdo justo.

Howard Srebnick dijo al jurado que Avenatti estaba "en una misión" para sus clientes cuando se reunió con los abogados de Nike.

Los argumentos de la defensa se produjeron después de que el fiscal federal adjunto Matthew Podolsky jugó repetidamente demandas y amenazas registradas que Avenatti hizo en su reunión con los abogados de Nike, argumentando una condena por dos intentos de extorsión y un cargo de fraude por servicios honestos.