Estos son los 12 miembros del jurado en el juicio contra Trump en Nueva York

Los 12 jurados, más un suplente, fueron seleccionados esta semana para formar parte del jurado en el juicio por dinero secreto del expresidente Donald Trump en Nueva York después de que dejaron claro a ambas partes que podían emitir un veredicto justo e imparcial.

Los fiscales y el equipo de la defensa redujeron un grupo de casi 200 personas a 12 jurados y un suplente después de interrogarlos sobre su historia personal, opiniones políticas, publicaciones en las redes sociales y su capacidad para permanecer imparciales a pesar de cualquier opinión que pudieran tener sobre el polarizador expresidente. .

Siete personas prestaron juramento el martes pero dos de ellas acabaron siendo destituidas el jueves por posibles conflictos.

Más tarde el jueves, los siete miembros restantes del jurado prestaron juramento, más un suplente.

Se espera que el juicio dure hasta ocho semanas.

JURADO 1

Un hombre que vive en West Harlem y trabaja en ventas. Está casado, le gusta hacer "cualquier cosa al aire libre" y recibe noticias de The New York Times, Fox News y MSNBC.

JURADO 2

Un hombre que trabaja en banca de inversión sigue Twitter y las publicaciones de Truth Social de Trump y dijo: "No tengo ninguna creencia que pueda impedirme ser justo o imparcial".

JURADO 3

Un joven que ha vivido en Chelsea durante cinco años, trabaja como abogado en derecho corporativo y le gusta caminar y correr. Recibe noticias de The New York Times, The Wall Street Journal y Google.

JURADO 4

Un hombre que es ingeniero de seguridad y le gusta la carpintería y el metalurgia.

JURADO 5

Una joven que reside en Harlem y trabaja como profesora. Vive con su novio, le encanta escribir, el teatro y viajar. Recibe noticias de Google y TikTok y escucha podcasts sobre relaciones y cultura pop.

JURADO 6

Una joven que vive en Chelsea y trabaja como ingeniera de software. Recibe noticias de The New York Times, Google, Facebook y TikTok.

JURADO 7

Un hombre que vive en el Upper East Side y trabaja como abogado y litigante civil. Le gusta pasar tiempo al aire libre y recibe noticias del New York Times, el Wall Street Journal, el New York Post y el Washington Post.

JURADO 8

Un hombre jubilado pero que trabajó para un importante gestor de patrimonio. Dijo que le gusta esquiar, pescar con mosca y hacer yoga.

JURADO 9

Una mujer que es logopeda, recibe noticias de CNN y le gustan los podcasts de reality shows.

JURADO 10

Un hombre que trabaja en comercio, lee The New York Times y escucha podcasts sobre psicología conductual.

JURADO 11

Una mujer que trabaja como gerente de desarrollo de productos, ve noticias nocturnas y lee noticias de Google, negocios y moda.

JURADO 12

Una mujer que es fisioterapeuta a la que le gusta correr, jugar tenis y escuchar podcasts sobre deportes y fe.

ALTERNATIVO 1

Una mujer que trabaja como gestora de activos y le gusta correr, salir con sus amigos y comer.