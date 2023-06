Macabro: hallan a una joven madre muerta en un vertedero

Una familia y la policía están buscando respuestas después de que se encontró el cuerpo de una mujer en un vertedero de Milpitas, California.

El cuerpo fue descubierto el 2 de junio en el vertedero de Newby Island.

La familia y la oficina forense del condado Santa Clara identificaron a la mujer como LaToya Renee Covington, una madre de 34 años.

La familia de Covington le dijo a NBC Bay Area que su cuerpo estaba irreconocible y que los investigadores tuvieron que usar huellas dactilares para identificar sus restos.

Algunos familiares dijeron que la víctima sufrió de abuso infantil y estuvo en un orfanato. También indicaron que de adulta vivía en las calles y con problemas de drogas.

No está claro cómo su cuerpo terminó en el vertedero y no se reveló la causa de la muerte. Covington era madre de tres hijos y no tenía hogar en el momento de su muerte.