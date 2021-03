Un museo de cera en San Antonio, Texas, se vio obligado a retirar su estatua del expresidente Donald Trump porque los visitantes seguían atacándola, informó NBC News.

Louis Tussaud's Waxworks transfirió la estatua de la galería a una unidad de almacenamiento después de que los visitantes del museo golpearan y rasparan repetidamente la figura, causándole daños.

"Es una figura presidencial", dijo Suzanne Smagala-Potts, portavoz de la empresa matriz del museo, Ripley Entertainment. "A veces la gente les da un golpe, pero lo hicieron con Obama, Bush, y también lo han hecho con figuras famosas. Es simplemente algo que sucede".

Los rasguños en la cara de las estatuas fueron especialmente dañinos, dijo el gerente regional de Ripley's, Clay Stewart, al San Antonio Express-News, que informó por primera vez sobre la eliminación de la figura. "Cuando se trata de una figura muy política, los ataques pueden ser un problema", dijo Stewart.

Smagala-Potts dijo que las estatuas deben repararse regularmente cuando los visitantes causan desgaste general, como cuando posan para fotos con los brazos alrededor de las figuras.

Pero "las figuras políticas pueden ser un poco más polarizadas, dependiendo de qué lado del espectro político lideres", dijo. "Y eso está totalmente bien. No somos un negocio político, no tenemos ningún sesgo".

"Y decimos, ya sabes, puedes tomar tu foto como quieras", dijo. "A algunas personas les gusta tomar una foto con el pulgar hacia arriba; a algunas personas les gusta tomar una foto con el pulgar hacia abajo".

Smagala-Potts no pudo proporcionar un cronograma específico de cuándo una estatua de Trump reparada se devolvería al piso de la galería. Stewart le dijo al Express News, sin embargo, que la imagen se reinstalaría al mismo tiempo que se exhiba una estatua del presidente Joe Biden, actualmente en producción.

“Ripley's tiene una larga trayectoria en la creación de figuras de cera del Presidente de Estados Unidos para exhibir en nuestros Louis Tussaud's Waxworks y Ripley's Believe It or Not! Odditoriums. Nuestras figuras de cera deberán repararse de vez en cuando, desde celebridades de Hollywood hasta figuras políticas. Ripley's solo exhibe exhibiciones y figuras de cera de la más alta calidad. Cuando se daña una figura de cera, la retiraremos de la exhibición pública y la enviamos a nuestro talentoso equipo de artistas para su reparación", añadió Smagala-Potts.

Si bien Trump dejó el cargo con su índice de aprobación en los 40, un índice bastante típico durante su presidencia, conserva un amplio apoyo entre los republicanos. En una encuesta después de su segundo juicio político, el 54 por ciento de los votantes republicanos dijeron que votarían por Trump si se postulaba en 2024, y el 59 por ciento dijo que quieren que juegue un papel importante en el partido en el futuro.