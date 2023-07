Buscaba amigos: niño se hace viral en TikTok en un desgarrador video y una pareja reúne $40,000 para él

Una pareja de Amarillo ha recaudado casi $40,000 para un niño que tocó su puerta en busca de amigos en un momento desgarrador captado por la cámara del timbre.

Shayden Walker, un niño que llevaba una camiseta de la película Jaws, preguntó a la pareja si conocían a algún niño de 11 o 12 años porque "necesita amigos de verdad". El desgarrador video acumula ya más de 65 millones de visitas.

En las imágenes de la cámara, publicadas en Internet el miércoles, se oye a Ray preguntar al niño "¿Qué pasa?" mientras Walker se acercaba a su puerta.

El niño respondió: "Hola. Sólo quería saber si conoces a algún chico de unos 11 o 12 años, porque necesito amigos. De verdad".

Ray trató de dirigir a Walker a una casa calle abajo, donde dijo que conocía a dos niños que vivían, pero Walker respondió diciendo: "Bueno, um, ya no son mis amigos porque son matones para mí."

Entonces le preguntó si tenía hijos y él respondió que sí, pero que su hija sólo tenía dos años.

"Oh, vale, eso es genial", dijo Walker. "Me encantan los niños de dos años, para ser sincero, son lo más mono que he conocido nunca", revelando a Ray que disfrutaba jugando con su hermana pequeña cuando tenía dos años.

Antes de que el joven abandonara la puerta, Ray prometió saludarle siempre que le viera por la ciudad.

La pareja publicó otro vídeo en el que se veía que Walker se había acercado a la casa 30 minutos antes, pero se había alejado. En este vídeo, revelaron que habían decidido poner en marcha un GoFundMe para conseguirle un juego, ropa para el colegio y entradas para un parque de atracciones.

El objetivo original del GoFundMe era de $7,000 pero las donaciones superaron las expectativas con $37,257.

"¡Gracias a todos por vuestra generosidad y amabilidad! Esperábamos ver el apoyo de esta comunidad, pero estamos sorprendidos y asombrados por cómo todos se han mostrado por Shayden", publicó la pareja en el GoFundMe. "Hemos decidido desactivar las donaciones mientras nos coordinamos con su familia, pero todos los fondos permanecerán en la cuenta de GoFundMe hasta entonces. Os mantendremos informados a lo largo del camino. ¡Gracias! #kindnessmatters"