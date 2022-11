¡No gastes más! Te decimos 5 métodos para ahorrar en las Navidades

Esta temporada de compras navideñas se perfila como más larga, más costosa y, en cierto modo, más caótica que en años anteriores, lo que facilita el gasto excesivo. Pero también hay oportunidades de ahorro significativo si sabe dónde y cómo buscarlas.

“Hay problemas en la cadena de suministro, inflación, grandes minoristas que reducen el inventario; cuando se junta todo eso, parece una receta para el desastre”, dice Jill Cataldo, experta en cupones para consumidores con sede en Chicago. ¿Su solución? “Empecé a comprar ahora. Si ves algo y parece una buena oferta, es hora de recogerlo”.

Esto se debe a que, si bien los precios son más altos en general, los minoristas ya lanzaron la temporada de ofertas navideñas, distribuyendo descuentos y ventas durante los últimos tres meses del año. Dado ese trasfondo complicado, estas son las mejores formas de ahorrar dinero en esta temporada del Black Friday:

1. COMPRE TEMPRANO Y CON FRECUENCIA

Puede sonar contradictorio, pero comenzar temprano puede aliviar el impacto en su presupuesto y permitirle obtener las mejores ofertas. “Observo los precios, veo qué minorista ofrece el mejor precio y siempre busco cupones antes de comprar; cualquier cosa es mejor que pagar el precio completo”, dice Cataldo. Cuando hace una compra anticipada, tiene el recibo a mano en caso de que el precio baje y el minorista ofrezca un precio igualado.

2. SEA IMPLACABLE CON LA COMPARACIÓN DE PRECIOS

Abundan las aplicaciones, extensiones de navegador y otras herramientas que lo ayudarán a rastrear y comparar precios; solo tienes que elegir el que más te guste usar. Puede encontrar opciones que exploran la web en segundo plano mientras compra y le alertan sobre precios más bajos, códigos de cupones y oportunidades de devolución de efectivo.

Por ejemplo, la aplicación de compras ShopSavvy seguirá los cambios de precios en artículos específicos. John Boyd, cofundador y director ejecutivo de Monolith Technologies, propietaria de ShopSavvy, dice que usa esa función para las cosas que tiene en mente, como una cámara réflex digital de lente única.

“Quiero recibir una alerta en el momento en que esas cosas se rebajen, porque es posible que solo estén a la venta durante unos minutos y luego se agote la cantidad”, dice. La aplicación Camelizer realiza una función similar específicamente para los precios de Amazon.

Greg Lisiewski, vicepresidente de PayPal Shopping, que incluye la extensión del navegador de compras Honey, dice que cuando quiere comprar algo, busca al minorista en la aplicación de PayPal para ver si hay algún descuento disponible (en la sección "Ofertas").

Esos descuentos son especialmente valiosos ahora porque PayPal Honey informa que los juguetes y juegos son un 11 % más caros este año en comparación con el año pasado, las máquinas de café han aumentado un 7% y el equipo y equipo para ciclismo ha subido un 9%.

La compañía también informa que los mayores descuentos en esta temporada navideña han sido en cosméticos, instrumentos musicales y grandes almacenes en general.

3. UTILIZA CÓDIGOS DE CUPONES Y DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO

Obtener una buena oferta no se trata solo del precio: puede agregar otros ahorros con códigos de cupón y ofertas de devolución de efectivo.

Cataldo aprovecha las ofertas de devolución de efectivo, que están disponibles a través de aplicaciones como Rakuten, CouponCabin e Ibotta. “Es solo un paso adicional si va a comprar en línea y luego recibe un cheque”, dice ella. “Me gustan las cosas que son fáciles, y eso es muy fácil”.

Scott Kluth, fundador y director ejecutivo de CouponCabin, dice que las tiendas con exceso de inventario suelen tener descuentos del 10% al 15%, y las ofertas de devolución de efectivo van del 3% al 20%. “Acumule todos esos ahorros uno encima del otro”, dice, y agrega que a veces los minoristas en línea aceptan múltiples códigos de cupón y ofrecen envío gratuito.

4. CONOZCA SUS TIENDAS LOCALES

Deborah Weinswig, directora ejecutiva y fundadora de Coresight Research, una firma de asesoría e investigación minorista, dice que conocer sus tiendas locales y asistir a eventos en persona puede ser la forma de obtener las mejores ofertas. “Los gerentes de las tiendas tienen la capacidad de negociar e igualar o mejorar los precios”, dice, especialmente cuando tienen un exceso de inventario en existencia.

Ella sugiere unirse a transmisiones en vivo, seguir a sus marcas favoritas en las redes sociales e inscribirse en programas de lealtad de marca para ser el primero en enterarse de descuentos o ventas. “Algunos códigos solo son válidos durante 24 horas y algunos precios solo son válidos durante cuatro horas”, dice, así que si desea las mejores ofertas, prepárese para moverse rápidamente.

5. HABLE CON AMIGOS Y FAMILIARES SOBRE LA REDUCCIÓN

Con tanta gente sintiendo la presión del aumento de los precios, es un buen año para hablar con familiares y amigos sobre cómo establecer límites. Para Sarah Schweisthal, gerente de redes sociales en la aplicación de presupuestos You Need a Budget, eso significa crear un intercambio de regalos con miembros de la familia para que cada persona compre solo un regalo dentro de un límite de gasto acordado. “Todos solíamos comprarnos regalos, pero hay muchos adultos en nuestra familia. Solo hizo falta que uno de nosotros dijera: 'Oye, esto no se siente sostenible'", dice ella.

Schweisthal estima que el enfoque de intercambio de obsequios le ha ahorrado a su familia cientos de dólares, y especialmente este año, eso es más importante que nunca.