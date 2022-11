Nuevas imágenes muestran moretones en el cuerpo de la modelo de OnlyFans acusada de asesinar a su novio

Una modelo de las redes sociales acusada de apuñalar fatalmente a su novio en su lujoso condominio de Miami luce moretones en todo el cuerpo en fotos recientemente publicadas.

Las fotos de Courtney Clenney fueron posteriores al apuñalamiento fatal del 3 de abril de su novio, Christian Obumseli, y fueron publicadas por los fiscales el miércoles después de una solicitud de registros de NBC 6.

Los abogados defensores dijeron anteriormente que las fotos, supuestamente tomadas unos días después del asesinato y por la madre de Clenney, respaldan su argumento de que el apuñalamiento fue en defensa propia.

Pero en el momento en que se anunciaron los cargos, los fiscales dijeron que Clenney dio versiones inconsistentes del incidente. Clenney, de 26 años, enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por el apuñalamiento de Obumseli, de 27 años.

Clenney, que se hizo llamar Courtney Tailor en las redes sociales, incluido OnlyFans, tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram. Los fiscales de Miami-Dade dijeron que los dos habían estado "involucrados en una relación extremadamente tempestuosa y combativa" que culminó con el apuñalamiento del 3 de abril en su unidad en el edificio de condominios One Paraiso en Northeast 7th Avenue en Edgewater.

Fotografías publicadas anteriormente mostraban la sangre que los investigadores de la escena del crimen encontraron en el apartamento. También mostraron el cuerpo de Clenney cubierto de sangre de Obumseli. Los fiscales dijeron que Obumseli fue víctima de violencia doméstica, pero los abogados de Clenney han dicho que ella fue víctima de una relación abusiva y que lo apuñaló en defensa propia.

Los mensajes de texto que Obumseli le envió a Clenney meses antes del apuñalamiento lo hicieron cuestionar: "¿Me va a matar el amor?". También menciona que ella lo apuñaló en la pierna. “Lo loco de todo esto es que ayer cuando (improperio) me apuñalaste en la (improperio) pierna y viste lo (improperio) que me dolía y no podía (improperio) caminar, no podía hacer (improperio) y me decías que desearía poder quitarte el dolor, desearía haber sido yo y no tú", escribió.

En grabaciones telefónicas publicadas la semana pasada y realizadas algún tiempo antes del apuñalamiento, se podía escuchar a Clenney gritando y maldiciendo a Obumseli y usando insultos raciales. "Decide si has terminado de engañarme o no", le dijo Clenney a Obumseli en una de las grabaciones.

"Courtney, eso es una maldita amenaza", responde Obumseli. "Me disculpé pero me golpeaste". "Cierra la boca p---", susurra Clenney.

En otra grabación, Clenney llama a Obumseli, que era negro, la palabra "n" varias veces, y le dice que se "haga hombre b----".

Clenney parecía estar enojado por el hecho de que Obumseli saludó a otra mujer en un paseo en bicicleta y no se lo contó después.

"¡Cállate y déjame abofetearte, tonto--!" dice más tarde en la grabación, luego le grita que encuentre su teléfono.

"¡Encuentra mi f------ teléfono y cárgalo!" La publicación de las grabaciones se produjo después de la publicación de un video de la cámara corporal de la Policía de Miami que muestra a los oficiales respondiendo al edificio de condominios después de una disputa doméstica entre Clenney y Obumseli solo dos días antes del apuñalamiento.

Se pudo escuchar a Clenney diciendo que quiere una orden de restricción contra Obumseli. "¿Cómo puedo hacerme primero porque lo conozco y él lo haría", les dice a los oficiales.

"No siempre he sido la víctima, pero en este momento soy una maldita víctima, tengo miedo de pasear a mis perros". En una conferencia de prensa poco después del arresto de Clenney, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, mostró imágenes de vigilancia de la pareja involucrada en un encuentro violento en el ascensor del edificio el 21 de febrero, aproximadamente un mes después de mudarse.

“Ciertamente parece que el acusado estaba atacando agresivamente a Christian”, dijo Fernandez Rundle. Clenney permanece tras las rejas sin derecho a fianza en Miami-Dade.

Se llevará a cabo una audiencia en los próximos días mientras los abogados defensores buscan que Clenney sea liberada de la cárcel mientras espera el juicio.