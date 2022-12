Subasta histórica: par de pantalones de 1857 se venden por $114,000

RENO, NEVADA- Sacados de un baúl hundido en un barco destruido en 1857 frente a la costa de Carolina del Norte, unos pantalones de trabajo que los subastadores describen como el par de pantalones más antiguo que se conoce en el mundo, se han vendido por $114,000.

Los pantalones de minero, blancos y resistentes, se encontraban entre los 270 objetos de la época de la Fiebre del Oro que se vendieron por un total de casi un $1 millón en Reno el pasado fin de semana, según Holabird Western American Collections.

Hay desacuerdo sobre si los caros pantalones tienen algún vínculo con el padre de los modernos vaqueros azules, Levi Strauss, ya que son 16 años anteriores al primer par fabricado oficialmente por Levi Strauss & Co. en 1873, con sede en San Francisco. Algunos afirman que las pruebas históricas sugieren que existen vínculos con Strauss, que era un acaudalado mayorista de productos secos en aquella época, y que los pantalones podrían ser una versión muy temprana de lo que se convertirían en los icónicos vaqueros.

Pero la historiadora y directora de archivos de la empresa, Tracey Panek, dice que cualquier afirmación sobre su origen es "especulación".

"Los pantalones no son Levi's ni creo que sean pantalones de trabajo de minero", escribió en un correo electrónico a The Associated Press.

Independientemente de su origen, no se puede negar que los pantalones se hicieron antes de que el S.S. Centroamérica se hundiera en un huracán el 12 de septiembre de 1857, lleno de pasajeros que comenzaron su viaje en San Francisco y se dirigían a Nueva York a través de Panamá. Y no hay indicios de que existan pantalones de trabajo más antiguos de la época de la Fiebre del Oro.

"Esos pantalones vaqueros de minero son como la primera bandera en la luna, un momento histórico en la historia", dijo Dwight Manley, socio gerente de California Gold Marketing Group, propietaria de los artefactos y que los sacó a subasta.

Otros objetos subastados que habían permanecido sepultados durante más de un siglo entre los restos del barco, a 7,200 pies bajo la superficie del Océano Atlántico, incluían las llaves del sobrecargo de la sala del tesoro donde se almacenaban toneladas de monedas y lingotes de ensayadores de la Fiebre del Oro. Se vendió por $103,200.

Se han vendido decenas de millones de dólares en oro desde que comenzó la recuperación del pecio en 1988. Pero el sábado pasado fue la primera vez que se subastaron objetos. Está prevista otra subasta en febrero.

"Nunca se había subastado nada parecido a estos objetos recuperados, que representan una cápsula del tiempo de la vida cotidiana durante la Fiebre del Oro", declaró Fred Holabird, presidente de la empresa de subastas.

La tapa de una caja del tesoro de Wells Fargo & Co., considerada la más antigua de su clase, se vendió por $99,600. Una pistola Colt de bolsillo de 1849 se vendió por $30,000. Una moneda de oro de $20 acuñada en San Francisco en 1856 y estampada posteriormente con el anuncio de una farmacia de Sacramento alcanzó los $43,200.

La mayoría de los pasajeros a bordo del S.S. Central America zarparon de San Francisco en otro barco, el S.S. Sonora, y navegaron hasta Panamá, donde cruzaron el istmo en tren antes de embarcar en el condenado buque. De los que iban a bordo cuando el Central America se hundió, 425 murieron y 153 se salvaron.

La singular mezcla de objetos procedentes de la alta sociedad de San Francisco y de obreros ha despertado el interés de historiadores y coleccionistas. Los pantalones procedían del baúl de un hombre de Oregón, John Dement, que sirvió en la guerra mexicano-estadounidense.

"A fin de cuentas, nadie puede decir con un 100% de certeza si son o no Levi's", dijo Manley. Pero "éstos son los únicos vaqueros conocidos de la Fiebre del Oro… que no están presentes en ninguna colección del mundo".

Holabird, considerado un experto en la época de la Fiebre del Oro en sus más de 50 años como científico e historiador, coincidió: "Hasta ahora, ningún museo se ha presentado con otro".

Panek dijo que Levi Strauss & Co. y Jacob Davis, un sastre de Reno, recibieron una patente estadounidense en mayo de 1873 por "An Improvement in Fastening Pocket-Openings". Meses después, dijo, la empresa empezó a fabricar los famosos pantalones remachados: "Los vaqueros 501 de Levi, el primer vaquero azul moderno".

Ella dijo antes de la subasta que los pantalones del naufragio no tienen ninguna marca de la empresa - sin "parches, botones o incluso remaches, la innovación patentada en 1873."

Panek añadió en correos electrónicos a AP esta semana que los pantalones "no son típicos de los pantalones de trabajo de los mineros en nuestros archivos". Citó el color, el "inusual diseño de la bragueta con ojales laterales adicionales" y el tejido no denim, más ligero "que la tela utilizada para sus primeras prendas remachadas".

Holabird dijo que le dijo a Panek mientras examinaba los pantalones en Reno la semana pasada que no había forma de compararlos histórica o científicamente con los fabricados en 1873.

Todo había cambiado -los materiales, la disponibilidad de productos, las técnicas de fabricación y la distribución en el mercado entre 1857 y el momento en que Strauss sacó un bolsillo reforzado con remaches, dijo Holabird. Dijo que Panek no estaba en desacuerdo con él.

Levi Strauss & Co. ha mantenido durante mucho tiempo que, hasta 1873, la empresa era estrictamente mayorista y no fabricaba ropa.

Holabird cree que los pantalones fueron confeccionados por un subcontratista de Strauss. Decidió "seguir el dinero - seguir el oro" y descubrió que Strauss tenía un alcance de mercado y ventas "a un nivel nunca visto".

"Strauss fue el mayor comerciante individual que envió oro fuera de California en el periodo 1857 -1858", dijo Holabird.

La lista del cargamento de $1.6 millones que partió de San Francisco en el S.S. Sonora en agosto de 1857 rumbo a Panamá estaba encabezada por los $260,300 en oro de Wells Fargo. Otros cinco grandes bancos eran los siguientes, seguidos de Levi Strauss con $76,441. Levi Strauss tuvo al menos 14 envíos similares con un promedio de $91,033 cada uno entre 1856-58, dijo Holabird.

"Strauss vende a todas las tiendas de productos secos de tamaño decente en las regiones auríferas de California, probablemente cientos de ellas, desde Shasta hasta Sonora y más allá", dijo Holabird. "Este tipo era un absoluto genio del marketing, imprevisible".

"En resumen, sus enormes ventas crean una causa que fabricar. Tendría que contratar a productores para toda una tirada de producción".