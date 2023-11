“No sean tontos”: hispano sufre la amputación de ambas piernas por la diabetes

SALT LAKE CITY, Utah - Un hispano que sufrió la amputación de ambas piernas a causa de su padecimiento de diabetes, exhorta a las personas a que lleven un estilo de vida saludable para prevenir esta enfermedad.

La diabetes es una enfermedad crónica que puede ser catastrófica si no se controla a tiempo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Y en el Día Mundial de la Diabetes, este hombre decidió narrar su historia a TELEMUNDO UTAH.

Melitón Espino Zamora sufre de diabetes desde hace más de 20 años, y confiesa que no haberse cuidado cuando pudo, trajo terribles consecuencias.

Han pasado siete meses desde que el paciente, de 64 años, perdió ambas piernas debido a la diabetes, una enfermedad que nunca pensó que lo afectaría tanto.

Melitón indicó que el primer síntoma que experimentó antes de ser diagnosticado fue orina frecuente, lo cual atribuyó a "problemas con la próstata, porque mi papá sufrió de eso".

Pero los exámenes médicos indicaron que no tenía problemas con la próstata, sino con el azúcar en la sangre, o hiperglicemia. Fue diagnosticado con diabetes tipo 1.

"Comencé con el tipo número 1, pero después, hace 17 años, empecé con el número 2 y todo empezó a empeorar", recordó.

La vida de este hombre ha cambiado drásticamente desde que perdió sus piernas. La diabetes le afectó los nervios de estas extremidades, las que le amputaron como medida de precaución para que el problema no se extendiera a otras partes del cuerpo.

"Las estadísticas y exámenes que me hago a estas alturas, indican que no me cuidaba cuando debía cuidarme. Mi hijo me decía que hiciese ejercicio, pero yo no le hacía caso", confesó Melitón.

El hombre afirma que tampoco tenía una dieta balanceada, sino todo lo contrario. Ingería muchas harinas y azúcares, y pocos vegetales, lo que incrementó su riesgo de esta enfermedad que, según dice, viene de su lado materno.

Por esto, recomienda a todos que se cuiden: "Que se hagan sus exámenes, que tengan uso de conciencia, que sean razonables, que coman bien, hagan deporte, que tomen sus medicinas si ya están empezando con la prediabetes, que no sean tontos".