“Trooper”: perrito que quedó atado a valla antes el paso del huracán Milton se encuentra en hogar temporal

Gracias a un policía de Florida, un perro, que ahora se llama "Trooper", se encuentra en un hogar temporal después de ser encontrado con sus patas sumergidas en el agua antes del paso del huracán Milton.

Un oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida compartió un video cuando encontró al perro atado a una valla de la interestatal 75 en el área de Tampa el miércoles.

En el video, se ve al policía acercarse al perro, claramente asustado, que llevaba un collar y estaba atado a una cerca de alambre. La lluvia ya había provocado pequeñas inundaciones en la zona que estaba bajo orden de evacuación y se podían ver las patas del perro sumergidas en el agua.

"No pasa nada, amigo", se eschua el policía decir en el video, tratando de calmarlo. "No pasa nada. No te culpo. No te culpo. Tranquilo, amigo. No pasa nada".

Trooper, que recibió ese nombre por todo lo que ha pasado y en honor a quienes le salvaron, está ahora al cuidado de el Leon County Humane Society en Tallahassee, FL.

El perro fue recogido por el rescate del Departamento de Servicios de Emergencia tras ser contactado por la oficina del Gobernador.

"Abandonar a este perro de esta manera era totalmente inaceptable y no sólo ponía en peligro su vida, sino que podría haber puesto en peligro a otros al causar un peligro en una ruta de evacuación ya de por sí concurrida y estresante. Fue cruel y desconsiderado, no sólo con él, sino también con las personas que estaban haciendo todo lo posible para hacer frente a la tormenta", dijo el refugio en un post de Facebook.

Según el refugio, Trooper permanecerá a su cuidado durante un tiempo y no están aceptando solicitudes o consultas en este momento para su adopción para poder darle tiempo a que se recupere.

"Está increíblemente estresado y todavía descomprimiéndose. El abandono de un perro como este no suele permitir un rebote inmediato a su ser feliz. La mayoría de los perros rescatados tardan unos días en sentirse seguros, unas semanas en salir de su caparazón y unos meses en sentirse cómodos y adaptarse a la rutina," escribió el centro en su Facebook post.

El refugio añadió que Trooper está en un hogar temporal (también conocido como foster care en inglés) y permanecerá allí hasta que estén seguros de que "su futuro será amable con él".