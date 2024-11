Revelan acusación de agresión sexual contra Hegseth, elegido por Trump para secretario de Defensa

SANTA CRUZ, California - Una mujer denunció a la policía que fue agredida sexualmente en 2017 por Pete Hegseth después de que él le quitara el teléfono, bloqueara la puerta de una habitación de hotel en California y se negara a dejarla salir, según un detallado informe de investigación publicado el miércoles por la noche.

Hegseth, excelebridad de Fox News y nominado por el presidente electo Donald Trump para ser secretario de Defensa, dijo a la policía en ese momento que el encuentro había sido consensuado y negó haber cometido algún acto indebido, según el reporte.

Las noticias sobre las acusaciones surgieron la semana pasada cuando funcionarios locales emitieron un breve comunicado, en el cual confirmaron que una mujer había acusado a Hegseth de agresión sexual en octubre de 2017 después de que él hablara en un evento de mujeres republicanas en Monterrey.

"El asunto fue investigado a fondo y fui totalmente absuelto", dijo Hegseth a los reporteros el jueves en el Capitolio, donde se reunía con senadores con el fin de granjearse respaldo para su nominación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

El reporte no dice que la policía halló que las acusaciones fueran falsas. La policía recomendó que el informe del caso sea enviado a la fiscalía de distrito del condado de Monterrey para su revisión.

La fiscal de distrito del condado de Monterey, Jeannine M. Pacioni, dijo el jueves que su oficina decidió no presentar cargos en enero de 2018 porque no tenían "pruebas más allá de duda razonable".

Tim Palatore, abogado de Hegseth, ha dicho que a la mujer que hizo las acusaciones le fue pagada una suma no revelada en 2023 dentro de un acuerdo confidencial, con el fin de evitar la amenaza de lo que dijo era una demanda infundada.

El informe policial de 22 páginas fue publicado en respuesta a una solicitud de acceso a registros públicos y ofrece el primer relato detallado de lo que la mujer alegó que sucedió, lo cual choca con la versión de Hegseth sobre los hechos. El reporte citó entrevistas policiales con la presunta víctima, una enfermera que la atendió, un empleado del hotel, otra mujer en el evento y Hegseth.

El nombre de la mujer no fue revelado. The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sufrido agresiones sexuales.

Una portavoz del equipo de transición de Trump dijo el jueves que el "informe corrobora" lo que los abogados de Hegseth han dicho "todo el tiempo”.

Los investigadores fueron alertados por primera vez sobre el presunto ataque, según el reporte, por una enfermera que los llamó después de que una paciente solicitara una revisión por una agresión sexual. La paciente le dijo al personal médico que creía haber sido agredida cinco días antes, pero no podía recordar mucho sobre lo que había sucedido. Informó que podrían haberle puesto algo en su bebida antes de ir a parar a la habitación del hotel donde dijo que ocurrió la agresión.

La policía recogió el vestido y la ropa interior sin lavar que ella había portado esa noche, según el informe.

La pareja de la mujer, que se hospedaba en el hotel con ella, le dijo a la policía que estaba preocupado por ella esa noche después de que no regresara a su habitación. A las 2:00 a.m. fue al bar del hotel, pero no estaba allí. Ella regresó unas horas más tarde, disculpándose porque "debió haberse quedado dormida". Unos días después, le dijo que había sido agredida sexualmente.

La mujer —que ayudó a organizar la reunión de la Federación de Mujeres Republicanas de California en la que Hegseth habló— le dijo a la policía que había visto al presentador de televisión comportarse de forma inapropiada durante toda la noche y lo vio acariciando los muslos de varias mujeres. Ella le envió un mensaje de texto a una amiga diciendo que Hegseth irradiaba una "sensación de ser un acosador", según el informe.

Después del evento, la mujer y otros asistieron a una fiesta posterior en una suite del hotel donde dijo que confrontó a Hegseth, diciéndole que "no le gustaba cómo trataba a las mujeres", según el informe.

Un grupo de personas, incluidos Hegseth y la mujer, se trasladaron al bar del hotel. Fue entonces cuando "las cosas se volvieron confusas", le dijo la mujer a la policía.

Ella recordó haber tomado una bebida en el bar con Hegseth y otros, según el informe policial. También le dijo a la policía que discutió con Hegseth cerca de la piscina del hotel, un relato que fue corroborado por un empleado de la hospedería que fue enviado a apaciguar la discusión y habló con las autoridades, según el informe.

Pronto, le dijo ella a la policía, estaba dentro de una habitación del hotel con Hegseth, quien le quitó su celular y bloqueó la puerta con su cuerpo para que ella no pudiera salir, según el informe. También le indicó a la policía que recordaba "decir 'no' muchas veces", según el informe.

Su siguiente recuerdo fue estar acostada en un sofá o cama con Hegseth inclinado sobre ella sin camisa, con las placas de identificación de él colgando sobre ella, según el informe. Hegseth sirvió en la Guardia Nacional, donde alcanzó el rango de mayor.

Después de que Hegseth terminara, ella recordó que él le lanzó una toalla y le preguntó si estaba "bien", según el informe. Le dijo a la policía que no recordaba cómo había vuelto a su propia habitación del hotel y que desde entonces había sufrido pesadillas y pérdida de memoria.

En el momento de la presunta agresión, Hegseth, ahora de 44 años, estaba pasando por un divorcio con su segunda esposa, con quien tiene tres hijos. Ella solicitó el divorcio después de que él tuviera un hijo con una productora de Fox News que ahora es su tercera esposa, según registros judiciales y publicaciones de Hegseth en redes sociales. Su primer matrimonio terminó en 2009, también después de una infidelidad por parte de Hegseth, según registros judiciales.

Hegseth, que ingresó a Fox News como colaborador en 2014 antes de convertirse en conductor adjunto de "Fox & Friends Weekend”, salió de la televisora después de que Trump anunció su intención de nominarlo.

Hegseth expresó que asistió a una fiesta después del evento y bebió cerveza, pero no consumió licores, y reconoció estar "animado" pero no borracho.

Dijo que conoció a la mujer en el bar del hotel, y ella lo llevó del brazo de vuelta a su habitación, lo cual lo sorprendió porque en un principio no tenía intención de tener relaciones sexuales con ella, según el informe.

Hegseth indicó a los investigadores que el encuentro sexual que siguió fue consensuado, y agregó que preguntó explícitamente más de una vez si ella estaba cómoda. Hegseth aseguró que por la mañana la mujer "mostró signos incipientes de arrepentimiento", y él le aseguró que no le diría nada a nadie sobre el encuentro.

El abogado de Hegseth dijo que se hizo un pago a la mujer como parte de un acuerdo confidencial unos años después de la investigación policial, ya que su cliente estaba preocupado de que ella planeara presentar una demanda que temía podría haberle supuesto ser despedido de Fox News, donde era un presentador popular. El abogado no reveló el monto del pago.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo revisó la traducción.