Pilotos de American Airlines vuelven a protestar por condiciones laborales

La aerolínea más grande del mundo tiene un problema creciente con su horario, según los líderes sindicales que representan a los pilotos de American Airlines, quienes argumentan que los pasajeros y los pilotos merecen algo mejor que incluya horarios y una aerolínea confiables.

Cientos de pilotos se manifestaron sobre el Trinity Boulevard este jueves por la mañana, con pancartas frente a la sede de la compañía en Fort Worth que decían "Nuestros pasajeros merecen algo mejor" y "Nos lo hemos ganado".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los líderes del sindicato dijeron que la aerolínea vende vuelos en los que no puede contar con personal confiable y que la aerolínea no estaba preparada para volver a operar por completo después de la pandemia.

“Estamos tan emocionados como cualquiera de que nuestros pasajeros vuelvan a volar y hagan el trabajo. El problema es que sentimos que la aerolínea no estaba preparada para esa recuperación. Y, en particular, publican un horario que no iba a ser posible de cumplir", dijo el Capitán John Owens, piloto de American Airlines y vicepresidente de comunicaciones de la Asociación de Pilotos Aliados.

Owens dijo que la aerolínea podría hacer más para trabajar en colaboración con los pilotos para resolver los problemas de programación y al mismo tiempo mantener la seguridad como la máxima prioridad.

La aerolínea emitió un comunicado el jueves por la mañana diciendo que están en negociaciones en curso con los pilotos y están comprometidos a llegar a un acuerdo.

“Los pilotos de American participan periódicamente en paquetes informativos, lo cual no es fuera de lo común y no tendrá un impacto en nuestra operación. Hemos presentado una propuesta líder en la industria que proporcionaría mejoras inmediatas y significativas en las provisiones de pago, beneficios y calidad de vida para nuestros pilotos. Seguimos reuniéndonos regularmente con la APA y estamos comprometidos a llegar a un acuerdo”, dijo la aerolínea.

Owens agregó que algunas de las soluciones presentadas por los pilotos son muy básicas e incluyen la publicación de horarios que son realmente posibles de mantener mientras se asegura de que los pilotos descansen adecuadamente, tengan más avisos de horarios y cambios y que los horarios continúen según lo planeado.

"La situación a la que nos enfrentamos es que el cronograma ha sido tan apretado y debido a un retraso en la capacidad de capacitar a los pilotos, siempre estamos operando justo al borde del margen donde ya no se puede hacer", Owens. dijo.

NBC News informó durante el verano que American Airlines dijo que podría tomar hasta tres años volver a la capacidad total a nivel nacional debido a lo que dijo que era una escasez continua de pilotos.

El CEO Robert Isom dijo a los inversionistas que la demanda de viajes aéreos está en niveles récord, pero que el cronograma de viajes de la aerolínea sigue afectado por las interrupciones en la cadena de suministro y la escasez de personal que empeoró durante la pandemia.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, se reunió con ejecutivos de aerolíneas este verano para hablar sobre los problemas de los viajes de verano y para garantizar la confiabilidad después de las interrupciones. Buttigieg también instó a las aerolíneas a mejorar el servicio al cliente para que los pasajeros afectados por las interrupciones pudieran volver a reservar sus viajes rápidamente.

Los cientos de pilotos que protestaron en Fort Worth y en los aeropuertos de todo el país no tenían programado volar el jueves y no se espera que los piquetes afecten las operaciones de vuelo.

American Airlines acordó comprar hasta 20 aviones supersónicos y dar un depósito no reembolsable para los aviones que aún están en el tablero de dibujo y a años de volar. American, que también tomó opciones para 40 aviones Boom Overture más, se convierte en el segundo cliente estadounidense de Boom después de un anuncio similar el año pasado de United Airlines para 15 aviones.